Karácsonyfa a Csont-öbölben - víz alatt!

Szerző: MTi/gondola

2025. december 21. 12:08

Attrakcióval gyakorolnak jótékonyságot macedón búvárok.

Vízálló díszekkel és fényekkel díszített karácsonyfát állítottak fel

északmacedón búvárok az Ohridi-tóban - olvasható az Amfora búváregyesület Facebook-oldalán, ahol képeket is közzétettek az eseményről.

A karácsonyi és újévi ünnepekre készülve

a ritka betegségekkel küzdő gyerekek problémáira szeretnék felhívni a figyelmet

a búvárok ezzel az akcióval. A víz alatti karácsonyfaállításnak több mint húsz éves hagyománya van, a búvárok mindig valamilyen jótékonysági szervezetre vagy valamilyen égető problémára szeretnék ráirányítani a figyelmet a karácsonyfával.

Az Ohridi-tó keleti részén található Csont-öbölben

egy rekonstruált őskori cölöpház-település

található az időszámításunk előtti 1200-700-as évekből. A régészeti helyszín az egyik leglátogatottabb turisztikai látványosság az Ohridi-tó környékén. A víz alatti karácsonyfát ebben az öbölben állították fel, és a tó kristálytiszta vizén keresztül tökéletesen látszanak díszei és fényei.