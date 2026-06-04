KDNP: a magyarságot nem a határok, hanem az összetartozás tudata köti össze

Szerző: MTI/Gondola

2026. június 4. 13:07

A Nemzeti összetartozás napja arról szól, hogy a magyarságot nem a határok, hanem az összetartozás tudata köti össze - hangsúlyozta Latorcai Csaba, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) ügyvezető alelnöke csütörtökön Facebook-oldalán.

Latorcai Csaba bejegyzésében felidézte, hogy 106 év telt el a trianoni döntés óta. Kiemelte, hogy a történelemben vannak olyan események és dátumok, amelyeket nem lehet és nem is szabad elfelejteni, és június 4-e ilyen nap.

A politikus azt írta, emlékeznek a trianoni döntésre és azokra a magyar közösségekre, amelyek a határokon túl, nehéz körülmények között is megőrizték közös nyelvüket, kultúrájukat és identitásukat.

Latorcai Csaba szerint a Nemzeti összetartozás napja annak a jelképe, hogy a magyar nemzetet nem a határok választják el, hanem az összetartozás tudata kapcsolja össze. Hozzátette: a magyar nemzet a legnehezebb történelmi helyzetekben is képes volt megmaradni.

Bejegyzését azzal zárta, hogy tisztelettel fejet hajtanak az elődök előtt, és megerősítik: felelősséggel tartoznak minden magyarért, éljen bárhol a világban.