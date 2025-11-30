Kerékpáros pumpapálya Zsámbékon

Szerző: MTI, Gondola

2025. november 30. 08:04

Élménnyé teszi a sportolást a modern létesítmény.

Átadták Magyarország leghosszabb, 360 folyóméter hosszúságú kerékpáros pumpapályáját szombaton a Pest vármegyei Zsámbékon.

Az átadáson Révész Máriusz, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív Magyarországért felelős államtitkára hangsúlyozta: ahhoz hogy a fiatalokat rávegyék a mozgásra, élményeket kell adni.

Az egyik legnagyobb igény a fiatalok részéről a kerékpáros pályákra van - mondta, hozzátéve, hogy már 186 bringapark létrehozását támogatta a kormány.

Zsámbékon a 75 millió forintból megvalósult beruházás 40 millió forint kormányzati forrás segítségével, további 35 millió forint önkormányzati önerő biztosítása mellett épült meg - ismertette Révész Máriusz.

Az aktív Magyarországért felelős államtitkár jelezte, a pályát nem csak a gyermekeknek és a fiataloknak építették, azt a felnőttek is bátran kipróbálhatják, azonban a sisak viselésének fontosságára felhívta a figyelmet.

Horváth László (Fidesz-KDNP), Zsámbék polgármestere felelevenítette, hogy a helyi Zichy Miklós általános iskola 30 diákja juttatott el hozzá egy levelet, amelyben egy pumpapálya létrehozását kérték. A diákok, pedagógusok és szülők hangját meghallotta az önkormányzat, és biztosították a pálya építéséhez szükséges forrásokat.



Az átadási ünnepségen a pálya építői részéről Nagy Oszkár elmondta: 360 folyóméteres hosszával a zsámbéki jelenleg Magyarország leghosszabb kerékpáros pumpapályája. Van külön szeparált gyermekpályája - amelyen az idősebb, de még kezdő kerékpárosok is megtanulhatják, hogyan kell használni a pumpapályát -, valamint több kanyar- és ugratóelem is színesíti a bringaparkot - sorolta.

Az átadást követően Nagy Oszkár bemutatót is tartott Kempf Zozó és Zöld Gergő kerékpárosokkal a zsámbéki pumpapályán, majd a helyi fiatalok vették birtokba az ugratókat.