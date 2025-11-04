A Telex ismét jóindulatúan számolt

Szerző: gondola

2025. november 4. 16:01

Tegnap jelentették be, hogy Szolnoki gyárának kapacitásbővítése és a Gyármentő Program támogatásával egy biomasszaerőmű megépítése mellett döntött a Drenik. A 10 éve Magyarországon működő szerb higiéniai alappapír és késztermék gyártó vállalat befektetései megközelítik a 110 millió eurós összértéket, amellyel 55 új munkahely jön létre. Nem volt rest a Telex, ma reggel egyéni perspektívából közelítette meg a beruházás jelentőségét, és legott kiszámolta, mennyi adófizető forintot költ a kormány egy új munkahely teremtésére.

Joó István, a HIPA vezérigazgatója posztjában azonban kiemelte, hogy nem tükrözi a valóságot a Telex cikkében szereplő számítás, amely szerint a magyar állam 172 millió forintot költ egyetlen munkahely létrehozására.

A HIPA vezérigazgatója rámutatott, hogy a két elemből álló, összesen 42 milliárd forint értékű beruházáshoz nyújtott 9,6 milliárd forintnyi állami támogatás fejében a vállalat az alábbi vállalásokat tette:

• legalább 10 éven keresztül fenntartja a meglévő, közel 200 munkahelyet,

• legkevesebb 55 új munkahelyet is létrehoz,

• közel 70 százalékkal növeli a bérekre fordított költségeket a fenntartási időszakban,

• és megduplázza árbevételét ugyanebben az időszakban.

Joó István bejegyzésében felhívta arra is a figyelmet, hogy „ez egy jó megállapodás, amelynek a legnagyobb nyertesei a szolnoki munkavállalók és a helyi gazdaság lesznek”.