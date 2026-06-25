Két szíriai férfit tartóztattak le egy 18 éves nő megerőszakolásának gyanújával Münchenben

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. június 25. 11:39

Egy 18 éves nőt a gyanú szerint két szíriai férfi erőszakolt meg a müncheni központi autóbusz-pályaudvaron (ZOB), miután egy szórakozóhelyen ismerkedett meg velük – írta a Münchener Abendzeitung a rendőrség tájékoztatására hivatkozva.

A felső-bajorországi fiatal nő június 7-re virradó éjszaka egy barátnőjével tartózkodott a müncheni Neuraum klubban, ahol megismerkedett a két férfival. Hajnali három óra körül elhagyták a szórakozóhelyet, hogy kint rágyújtsanak.

A gyanú szerint a 19 és 21 éves szíriai férfi ezután rábeszélte a 18 éves nőt, hogy menjen velük a buszpályaudvar első emeletén található, nyitva lévő helyiségbe, ahol megerőszakolták.

A nő sérüléseket szenvedett

A történtek után a két férfi elmenekült. A fiatal nő röviddel később újra találkozott barátnőjével, akinek elmondta, mi történt. A barátnő azonnal értesítette a rendőrséget.

Az áldozatot ezt követően igazságügyi orvosszakértő vizsgálta meg, majd orvosi ellátásban részesült. A rendőrség közlése szerint a nő sérüléseket szenvedett, miközben megpróbált védekezni a támadókkal szemben.

Kamerafelvételek alapján azonosították a gyanúsítottakat

A nyomozás során a Neuraum klub biztonsági kameráinak felvételei segítették a rendőrök munkáját. A helyszín egyik munkatársa még az éjszaka folyamán a rendőrökkel együtt átnézte a felvételeket, amelyek alapján sikerült azonosítani a két férfit. A gyanúsítottakról készült képeket ezt követően továbbították a müncheni rendőri egységeknek.

Nem sokkal később ugyanaz a klubalkalmazott hazafelé tartva a Bayerstraße utcában véletlenül ismét találkozott a két férfival, és újra értesítette a rendőrséget. A járőrök néhány percen belül elfogták őket.

Előzetes letartóztatásba kerültek

A Münchener Abendzeitung szerint az egyik gyanúsított 21 éves, Schleswig-Holstein tartomány Itzehoe városában él, a másik 19 éves, és a Pfaffenhofen an der Ilm járásban lakik.

Mindkét szíriai férfit nyomozási bíró elé állították, aki elrendelte letartóztatásukat. Azóta előzetes letartóztatásban vannak.