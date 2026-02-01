Kolumbán Vilmos: az erdélyi reformátusok megfontolják a Református Egyházak Világközösségéből való kilépést

Szerző: MTI

2026. február 1. 07:07

Az Erdélyi Református Egyházkerület megfontolja, vagy elgondolkodik azon, hogy kilép a Református Egyházak Világközösségéből, vagy felfüggeszti tagságát - mondta Kolumbán Vilmos, az egyházkerület püspöke szombaton az M1 aktuális csatornán.

Az egyházi vezető Pécsen,

a hercegszőlősi zsinat 450. évfordulóján hirdetett emlékév alkalmából

arról beszélt: a Református Egyházak Világközösségének nagygyűlési anyaga olyan teológiai álláspontokat képvisel, amelyekkel nem tudnak azonosulni, ezért azok felülvizsgálatát kérik.

"Nekünk egy világos, biblikus álláspontot kell közvetíteni, és képviselni. Egy olyan álláspontot, amely az elmúlt 450 esztendőben megtartotta a reformátusságot,

megtartotta azt a kultúrát, amit a magyar reformátusság jelentett

"Éppen ezért mi identitáserősítő és a református öntudatot erősítő közleményekben vagyunk érdekeltek, illetve olyan teológiai álláspontot képviselünk, amely a hagyományos, biblikus értelemben és

"Éppen ezért mi identitáserősítő és a református öntudatot erősítő közleményekben vagyunk érdekeltek, illetve olyan teológiai álláspontot képviselünk, amely a hagyományos, biblikus értelemben és

hitvallásos értelemben vett családmodellt, életszemléletet

és a hétköznapi valósághoz való odafordulást, odafigyelést eredményezi, és ezt követi" - tette hozzá.

Géresi Róbert, Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke a Benes-dekrétumok ügyében kirobbant vitával kapcsolatban azt mondta, hogy "az igazság feltárása melletti kölcsönös megbocsátásnak a nézetét" vallják, és azon az oldalon állnak.

"Mindezek mellett az itt lévő, közöttünk lévő jogtalanságot nem lehet megkerülni, és annak az irányába imádkozunk és szolgálunk, hogy ezek a folyamatok - ha már elindultak - akkor helyes irányba tartsanak" - fogalmazott.

A püspök szerint

a közép-európai népeknek az az elemi érdeke, hogy összetartsanak

és megkeressék a közös utat.