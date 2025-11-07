Konferenciát rendez november 19-én a Neumann Társaság és a HUN-REN SZTAKI

Szerző: mti

2025. november 7. 09:05

A mesterséges intelligenciára, a holográfiára és az idei Neumann-díjasokra fókuszál a Neumann Társaság és a HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) idei konferenciája, amit november 19-én tartanak Budapesten - közölték a szervezők az MTI-vel csütörtökön.

A közlemény szerint a rendezvény az innováció és a digitális megoldások területéhez kapcsolódó több szakterületet érintve mutatja be az infokommunikációs eszközök és az MI gyakorlati alkalmazási lehetőségeit a hazai innovációs ökoszisztémában, kitérve az ipari alkalmazási lehetőségekre is.

Az eseményen Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos előadásában azt világítja meg, hogy Magyarország általános MI-stratégiáját miként alakítják konkrét kormányzati lépésekre.

A konferencián megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Dömölki Bálint, a magyar számítástechnika egyik meghatározó úttörő személyiségének életpályájáról is, aki az MTA Kibernetikai Kutató Csoport alapító tagjaként vett részt az első magyar számítógép, az M-3 fejlesztésében, később pedig vezető tisztségeket töltött be több hazai szoftverfejlesztő vállalatnál és kutatóintézetnél, valamint a Neumann Társaságnál is.

A délutáni programban egyebek mellett a holográfia, a petrolkémia, a felsőoktatás és a környezetvédelem területét mutatják be. Az idén életre hívott I. innOtdk pályázat fiatal közönségdíjasai is az előadók között lesznek.

Az előzetes regisztrációt követően díjmentesen látogatható rendezvény résztvevői átfogó képet kaphatnak az MI és egyéb új digitális megoldások ipari, kutatási és társadalmi alkalmazásáról. Ugyancsak fontos témája lesz a konferenciának, hogy egy felsőoktatási intézménynél bevezetett innovációk miként járulhatnak hozzá a helyi vállalatok versenyképességének növeléséhez.

Az előadások között átadják a Neumann Társaság díjait, amelyekkel minden évben az informatika kiemelkedő kutatóinak és oktatóinak tevékenységét ismerik el.

A konferencia szervesen kapcsolódik a 200 éves Magyar Tudományos Akadémia jubileumi Tudományünnep rendezvénysorozatához - közölte a Neumann Társaság.