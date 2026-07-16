Körmönfont piacbefolyásolás

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 16. 14:03

A Fővárosi Főügyészség tiltott piacbefolyásolás miatt emelt vádat egy volt banki alkalmazottal szemben, aki tiltott tőzsdei megbízásokkal befolyásolta a Budapesti Értéktőzsde egyik Standard kategóriába tartozó részvényének árfolyamát.

A 41 éves budapesti férfi egy nemzetközi hátterű magyarországi pénzintézetnél állt alkalmazásban, amikor elhatározta, hogy a házastársa értékpapírszámláját felhasználva a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett részvényre

meg nem engedett tőkepiaci műveleteket fog végrehajtani azért, hogy nyereségre tegyen szert

- közölte a Fővárosi Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A férfi 2020. december 9. és 2021. május 12. között mintegy 12 millió forint összértékű eladási, és ugyanilyen összértékű vételi megbízásaival a teljes kereskedés közel 57 százalékát hajtotta végre az érintett részvényre, valamint

32 kereskedési napon a részvényre leadott tőzsdei ügyletek teljes egészben hozzá voltak köthetők.

A Fővárosi Főügyészség a férfit pénzügyi intézmény alkalmazottjaként elkövetett tiltott piacbefolyásolás bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozza a vádiratban, továbbá a Magyar Nemzeti Bank által rá kiszabott hárommillió forint piacfelügyeleti bírságot is meg kell fizetnie - írták.