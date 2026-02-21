Kőszegen 36 centiméter hó hullott
Szerző: MTI
2026. február 21. 14:03
Kőszegen 36 centiméter hó hullott - közölte a HungaroMet Zrt. szombaton a Facebook-oldalán.
Azt írták: pénteken "a végig 0 Celsius-fok alatti hőmérsékletben történő havazás, valamint
a viharossá fokozódó északi szél tökéletes feltételeket biztosított ahhoz, hogy méretes hótorlaszok alakuljanak ki
a Nyugat-Dunántúlon". A hóréteg vastagsága a szombat reggeli mérések alapján nagy területen 10-20 centiméter közötti, a legvastagabb hótakarót - 36 centimétert - Kőszegen mérték.
A bejegyzéshez készített infografika szerint szombat reggel Sopron Brennbergbányán 33 centiméter, Sopron meteorológiai állomáson 27 centiméter, a Vas vármegyei Peresznyén 23 centiméter hó hullott.
