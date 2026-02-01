Labdarúgó NB I - A Spartacus megverte az Egerszeget

Szerző: MTi

2026. február 1. 22:11

A Nyíregyháza egygólos győzelmet aratott Zalaegerszegen a labdarúgó Fizz Liga huszadik fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.

A továbbra is kieső helyen álló nyírségiek a sikerükkel megszakították öt körön át tartó nyeretlenségi sorozatukat, míg

a zalaiaknak a kudarccal lezárult a hét bajnoki találkozón át tartó veretlenségi szériájuk.

Fizz Liga, 20. forduló:

Zalaegerszegi TE FC-Nyíregyháza Spartacus FC 0-1 (0-0)

Zalaegerszeg, v.: Kovács

gólszerző: Tijani (58.)

sárga lap: Csonka (52.), Lopez (74.), Várkonyi (83.), illetve Tijani (17.), Kovács M. (23.), Kvasina (76.)

Zalaegerszegi TE FC:

Gundel-Takács - Csonka (Lopez, 73.), Várkonyi, Peraza, Calderon - Kiss (Victory, 85.), Amato (Joao Victor, 76.), Szendrei, Skribek - Lima, Alegria

Nyíregyháza Spartacus FC:

Kovács D. - Dreskovic, Temesvári, Katona L., Benczenleitner - Kovács M. (Antonov, a szünetben) - Manner (Alaxai, 86.), Katona M., Nagy D. (Toma, 55.) - Kvasina, Tijani (Babunski, 67.)

Az első perctől egyenlő erők küzdelmét hozta a mérkőzés, mezőnyben egyik csapat sem tudta ráerőltetni az akaratát a másikra, ennek ellenére eleinte a vendégek próbálkoztak többet, azonban a kaput egyszer sem találták el.

A játékrész derekától annyiban fordult a kocka, hogy inkább a nyíregyházi kapu előtt alakultak ki kisebb helyzetek, Maxsuell Alegria be is talált, csakhogy lesen kapta a labdát. Ennek nyomán közvetlenül

a szünet előtt kellett először az egyik kapusnak védenie,

de Skribek lövése nem okozott gondot Kovácsnak.

Remekül kezdte a második félidőt a ZTE, előbb a nyírségi hálóőr hárította látványos vetődéssel Kiss távoli bombáját, majd a hazaiak mindkét brazil támadója kihagyott egy-egy helyzetet, egyikük sem találta el a kaput.

A meccs legnagyobb lehetőségét aztán Skribek puskázta el, rávezette a labdát Kovácsra, de nem tudott túljárni az eszén. A hazaiak kapu előtti pontatlansága meg is bosszulta magát, mert

egy kapitális védelmi hibát kihasználva - Peraza labdaeladását követően - Tijani az üres kapuba gurított.

A váratlanul bekapott gól nem törte meg a kék-fehérek lendületét, s bár nyomást tudtak gyakorolni a riválisukra, a vendégek szervezett és helyenként önfeláldozó védekezése meggátolta az egyenlítést. A hajrára sem változott a játék képe, ahogy a ZTE hatékonysága sem, így a Nyíregyháza megőrizte minimális előnyét a lefújásig.