Labdarúgó NB I - Diósgyőrben kapott ki a Kazincbarcika - a Zalaegerszegtől

Szerző: MTI

2026. január 25. 17:35

Immár hét mérkőzés óta veretlen a Fizz Ligában a Zalaegerszeg, amely a tavaszi nyitóforduló vasárnapi játéknapján 1–0-ra győzött

a mérkőzés utolsó 30 percét emberhátrányban játszó Kazincbarcika

vendégeként, Diósgyőrben.

Fizz Liga, 19. forduló:

Kolorcity Kazincbarcika SC-Zalaegerszegi TE FC 0-1 (0-0)

Diósgyőr, v.: Káprály

gólszerző: Kiss (76.)

piros lap: Juhász (63.)

sárga lap: Deutsch (79.), Puhtyiejev (85.)

Kolorcity Kazincbarcika SC: Juhász – Berecz, Rácz, Rasheed (Radkowski, 39.), Deutsch – Slogar, Baranyai, Kartik (Puhtyiejev, 81.), Klausz (Schuszter, a szünetben) – Ubochioma (Ikoba, 66.), Könyves (Gyollai, 66.)

Zalaegerszegi TE FC: Gundel-Takács – Szendrei, Lima, Várkonyi, Csonka (Lopez, 72.) – Kiss (Bobson, 93.), Amato (Bakti, 72.), Skribek (Elosu, 79.), Borges – Calderon, Alegria (Joao Victor, 79.)

Nem túl nagy iramban kezdődött a találkozó, amelyen elsősorban a küzdelem dominált. Az első negyedórában az egyetlen izgalmat az okozta, amikor a zalai hálóőr egy előrerúgásnál

Könyvest találta el, a labda pedig a kapuja felé vágódott,

de Gundel-Takács még menteni tudott a gólvonal előtt, így kijavította a hibáját.

Mezőnyben teljesen kiegyenlített volt a játék képe, de valamelyest a vendégek futballoztak veszélyesebben. A szünetig Juhásznak négyszer, Gundel-Takácsnak kétszer kellett védenie.

Térfélcserét követően is maradt a ZTE meddő mezőnyfölénye, de a játékából hiányzott az átütőerő. Alapjaiban az sem változtatta meg a játék képét, hogy a 63. percben

a hazaiak kapusát kiállította a játékvezető kezezésért.

A vendégek így sem tudtak nagy nyomást gyakorolni a barcikai kapura, viszont negyedórával a vége előtt

Kiss 20 méterről pontosan tekert a jobb alsó sarokba,

amivel eldöntötte a három pont sorsát. A hátralévő időben ugyanis helyzetet sem tudott kidolgozni az emberhátrányban küzdő borsodi együttes.

A kék-fehérek immár hét kör óta veretlenek, míg a hazaiak sorozatban kilencedik bajnoki mérkőzésükön maradtak nyeretlenek, ráadásul ez volt az egymást követő ötödik vereségük.