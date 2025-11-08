Elhunyt Kálmán Yvonne operettkomponista, Kálmán Imre lánya

Szerző: mti

2025. november 8. 18:09

Hosszú betegség után, 88 éves korában elhunyt Kálmán Yvonne, a világhírű magyar operettkomponista, Kálmán Imre lánya, aki életét édesapja zenei örökségének védelmére és nemzetközi népszerűsítésére szentelte - tájékoztatta a Budapesti Operettszínház szombaton az MTI-t.

A közlemény szerint Kálmán Yvonne november 7-én, pénteken hunyt el Los Angelesben.

Kálmán Yvonne, aki gyermekkorában a világháború miatti száműzetést is megélte, fáradhatatlanul dolgozott apja műveinek megóvásáért és ismételt színre viteléért. Éveken át Puerto Vallartában, Mexikóban élve világszerte épített ki kapcsolatokat színházakkal, művészeti igazgatókkal és karmesterekkel.

Az ő erőfeszítéseinek köszönhetően Kálmán Imre halhatatlan operettjei, mint a Csárdáskirálynő, a Marica grófnő és A chicagói hercegnő új közönséget hódítottak meg Európában, Ausztráliában és az Egyesült Államokban.

Az operett műfajának nemzetközi népszerűsítésében végzett több évtizedes munkájáért 2017-ben, nyolcvanadik születésnapján Pro Cultura Hungarica díjjal tüntették ki.

A zene világán túl Kálmán Yvonne elkötelezett volt az állatvédelem iránt is. Mexikóban megalapította a Yvonneka Alapítványt, amely kóbor kutyák mentésével, orvosi ellátásával és örökbe adásával foglalkozott.

Kálmán Yvonne élete hidat jelentett a múlt és a jelen, a nemzetek és a nemzedékek között, a művészet és az emberség között. Munkásságával biztosította, hogy Kálmán Imre melódiái és saját kedvessége, segítőkészsége tovább éljen a világban - áll a közleményben.