Szijjártó Péter: Magyarország korlátlan időre kapta a szankciók alóli mentességet
Szerző: mti
2025. november 8. 19:07
Magyarország korlátlan időre kapta a mentességet a szankciók alól, erről állapodott meg a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton közösségi oldalán.
Hangsúlyozta, a magyar emberek továbbra is Európa legalacsonyabb energia árait fogják fizetni.
A miniszter kijelentette, nem sújtják szankciók a Magyarországra irányuló olaj- és gázszállításokat korlátlan ideig. "Aki ezzel ellentéteset állít, az nem volt ott a tárgyaláson. Sokkal egyszerűbb minket kérdezni, akik ott voltunk" - fogalmazott Szijjártó Péter.
