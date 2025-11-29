Labdarúgó NB I - Ikszelt a Kazincbarcika és a Diósgyőr

Szerző: MTI, Gondola

2025. november 29. 18:05

Kuttor Attila csapat döntetlent játszott, így maradt a seregható az NB I-ben.

Az újonc és sereghajtó Kazincbarcika 1-1-es döntetlent játszott szombaton a vendég Diósgyőrrel a labdarúgó Fizz Liga 15. fordulójának második keleti rangadóján.

Az utolsó helyezett barcikaiak így már négy mérkőzés óta nyeretlenek, míg a miskolci együttesnek idegenben ez sorozatban az ötödik nyeretlenül megvívott bajnoki találkozója volt.

Fizz Liga, 15. forduló:

Kolorcity Kazincbarcika SC-Diósgyőri VTK 1-1 (1-1)

Mezőkövesd, Városi Stadion, v.: Derdák

gólszerzők: Meszhi (31.), illetve Mucsányi Má. (26.)

sárga lap: Rasheed (46.), Slogar (54.), Rácz (68.), Deutsch (69.), Meshack (71.), illetve Gera (19.)

Kolorcity Kazincbarcika SC:

Juhász - Baranyai, Rácz, Rasheed, Deutsch - Meszhi, Kártik - Major (Schuszter, 90.), Meshack, Slogar - Trencsényi (Könyves, 20.)

Diósgyőri VTK:

Sentic - Gera, Szatmári, Tamás (Kecskés, a szünetben), Bokros - Vallejo - Babos (Sajbán, 80.), Mucsányi Mi. (Komlósi, 69.), A. Keita, Acolatse - Mucsányi Má. (Jurek, 60.)

Jobban kezdte a mérkőzést a vendégegyüttes, amely az első húsz percben fölényben volt, de a vezető gólra majdnem fél órát kellett várnia a szurkolóknak.

Egy hazai szöglet után Acolatse lódulhatott meg a kifejelt labdával, remekül húzta meg a jobb oldalon, centerezésére pedig kiválóan érkezett Mucsányi Márk, akinek csupán az üres kapuba kellett passzolnia. Nem sokáig örülhettek a diósgyőriek, a bekapott gól ugyanis felrázta a Kazincbarcikát, amely öt perccel később Meszhi furcsának mondható lövésével egyenlített. Ezt követően a hazaiak ragadták magukhoz a kezdeményezést és a szünetig veszélyesebbek voltak a riválisuknál, de újabb gólt nem tudtak szerezni.

Fordulás után az addig is sok párharcot és kisebb-nagyobb szabálytalanságot hozó mérkőzés képe nem változott, de rengeteg volt a játékmegszakítás a második félidő első negyedórájában.

A folytatásban változatlanul a javarészt mezőnyben zajló küzdelem dominált, a Kazincbarcika játékosai "szorgosan" gyűjtögették a sárga lapokat, míg vendégoldalon cserékkel próbált a szakmai stáb frissíteni a csapaton.

A szervezett hazai védelem nem adott lehetőséget a kibontakozásra a Diósgyőrnek, ugyanakkor a Kazincbarcika futballistáinak a támadások vezetésére már nem maradt erejük, így pontosztozkodással zárult az összecsapás.