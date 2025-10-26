Labdarúgó NB I - Kieső helyen az Újpest

Szerző: m4sport.hu/gondola

2025. október 26. 23:03

Kijózanító volt a magyar klubfutball első osztályú csapatainak tizenegyedik forulója. Kiderült, hogy a Ferencváros a sok helyről összevásárolt játékosokkal felálló ellenfelekkel szemben már nem annyira kiemelkedő. Noha ezek az ellenfelek a nemzetközi mezőnyben nullák. Nem olyan jó az ETO sem, mint gondoltuk. Az Újpest csak a Fradi ellen tud felpörögni - ez a klub szellemiségének infantilis jellegét mutatja.

A Fradit csak egy pont választja el az alsóháztól. Ha a jövő héten a Felcsút győz, az FTC pedig elveszti az örök rangadót: az MTK elleni mérkőzést, akkor a Ferencváros az alsóházban találja magát. És küzdhet a kiesés ellen.

A kieső zónában öt csapat tanyázik: a Diósgyőr 11 ponttal, majd három 10 pontos csapat: a Kazincbarcika, a ZTE és az Újpest. A sereget a Spartacus hajtja 9 ponttal.

Üdítő, hogy a Kuttor Attila vezette Barcika feljött a 9. helyre.