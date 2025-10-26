Székely őrtüzek

Szerző: MTI

2025. október 26. 22:07

Bedő Zoltán Európa-érmes újságíró, a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének elnöke beszédet mond a Székelyföld autonómiájának napján tartott őrtűzgyújtáson a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Orotványon (Pacé-dombon) 2025. október 26-án. A Székely Nemzeti Tanács 2016-ban nyilvánította a Székelyföld autonómiájának napjává október utolsó vasárnapját, ezen a napon Székelyföld-szerte őrtüzeket gyújtanak. MTI/Kátai Edit

A települések nagyobb terein vagy a környező magaslatokon sötétedés után meggyújtott őrtüzeknél a helyi szervezők mindenütt felolvasták a rendezvény kiáltványát, amelyet az őrtűzgyújtást kezdeményező Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke, Izsák Balázs írt alá.

"Szembenézve mindazzal a nehézséggel, amelyet a szomszédunkban elhúzódó fegyveres konfliktus okoz, átélve a nemzetközi élet minden feszültségét, mély elkötelezettséggel erősítjük meg ragaszkodásunkat szülőföldünkhöz. Követeljük Székelyföld területi autonómiáját! Ismételten kijelentjük: Székelyföld területi autonómiája a béke, a biztonság és a jólét záloga, egy olyan jogi keret, amely garantálja Székelyföld minden polgárának a teljes és tényleges egyenlőségét" - fogalmaz a dokumentum.

Az MTI-hez is eljuttatott kiáltvány szerint az SZNT bebizonyította, hogy minden zaklatás, a nemzeti jelképek elleni támadások ellenére európai szinten is fel tud lépni Székelyföld érdekéért.

"Túl vagyunk az Európai Bizottság elutasító döntésén és határozottan kijelentjük, hogy az elutasítás ellenére sikerre fogjuk vinni a nemzeti régiók ügyét. A közel másfél millió támogató aláírás is erre kötelez bennünket" - szögezi le a kiáltvány az Európai Bizottságnak (EB) a nemzeti régiók támogatását célzó európai polgári kezdeményezésre október elején adott elutasító válaszára utalva.

Az MTI kérdésére, hogy tesz-e még jogi lépéseket az SZNT a polgári kezdeményezés brüsszeli elutasítása nyomán, Gazda Zoltán megerősítette, hogy a rendelkezésre álló fellebbezési időn belül bírósági eljárást indítanak az ügyben. Az ügyvezető elnök cinikusnak minősítette az EB kompetenciahiányra hivatkozó elutasítását azt követően, hogy első ilyen próbálkozásuk után, hat évi pereskedést követően a luxemburgi bíróság kimondta, hogy "igenis az ő térfelük, és foglalkozniuk kell vele".

Arra a kérdésre, hogy az őrtűzgyújtással - a közösségi élményen túl - próbálnak-e a bukaresti vagy brüsszeli hatóságoknak is üzenni, a főszervező azt mondta: bebizonyosodott, hogy felesleges elküldeni a Székelyföld autonómiájának napja kiáltványát a bukaresti kormánynak, államelnöknek, parlamenti házelnököknek, mert érdemi válasz nem érkezik, nem tudják átlépi vele az ingerküszöbüket. Megjegyezte: nincs kétsége afelől, hogy a bukaresti hatóságok így is tudomást szereznek róla, mert "jól informáltak".

A csaknem egy évtizedes őrtűzgyújtási hagyomány közben önszerveződő mozgalommá, közösségerősítő élménnyé vált, amiben az SZNT ügyvezető elnöke szerint nagyon fontos szerepük van a kezdeményezéseket támogató önkormányzatoknak, illetve a tűzifát biztosító közbirtokosságoknak is. Megjegyezte: évről évre egyre több magyarországi helyszínen rendeznek szolidaritási megmozdulásként őrtűzgyújtást Székelyföld autonómiájának napján, amelyeken szintén felolvassák az SZNT kiáltványát.

A két évtizede újraalakult - több mint száz éve alapított - SZNT 2016-ban nyilvánította a Székelyföld autonómiájának napjává október utolsó vasárnapját, amikor a templomokban közösen imádkoznak Székelyföld autonómiájáért, este pedig őrtüzek gyújtásával "teszik láthatóvá" az önrendelkezést követelő régiót.