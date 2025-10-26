Labdarúgó NB I - Középcsapattá süllyedt az FTC

Szerző: MTI, Gondola

2025. október 26. 21:04

Edzőmérkőzésnek tekintette a ZTE elleni bajnoki meccset a Ferencváros. A Fradi játékára jellemző gyerekes labdaeladások itt Thomas Doll korszakát idézték, a saját térfélen való labda-elajándékozások sorozatban zajlottak. A felelőtlen helyzetkihagyások is az edzőmeccs jellegét mutatták. Érthetetlen, hogy egy 31 fős keretből Keane nem tud olyan csapatot pályára küldeni, amely eléggé friss a hétköznapi nemzetközi kupameccs ellenére.

A mai mérkőzés érzékeltette, hogy legalább öt-hat játékos nem éri el a Ferencváros színvonalát. Ha 31 fős a keret, akkor érthetetlen, hogy Keane edző miért küld pályára ilyen képességű játékosokat. A cserék is kataszrofálisan gyengék voltak - kik vannak még a keretben? Ha a klub jövőre is nemzetközi kupában akar szerepelni, akkor nagyon oda kell figyelnie a Magyar Kupa sorozatára. Jelenleg úgy tűnik, hogy a bajnoki cím elúszott.

Tovább rontotta hazai mérlegét a Fizz Ligában a Ferencváros: az ezt megelőző négy hazai meccsén öt pontot gyűjtő címvédő hatalmas meglepetésre 2–1-re kikapott a Zalaegerszegtől a Groupama Arénában a bajnokság 11. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.

Fizz Liga, 11. forduló:

Ferencvárosi TC-Zalaegerszegi TE FC 1-2 (1-1)

Groupama Aréna, 8697 néző, v.: Antal

gólszerzők: Varga B. (34.), illetve Skribek (42.), Calderón (55.)

sárga lap: Keita (45+2.), Ötvös (83.), illetve Szendrei (60.), Bodnár (69.), Gundel-Takács (95.)

Ferencvárosi TC: Dibusz – Ötvös, Cissé, Szalai G. – Cadu, Abu Fani (Kanikovszki, a szünetben), N. Keita (Levi, a szünetben), Gruber (Pesic, 67.), O’Dowda (Nagy B., 63.) – Varga B., Yusuf (Arzani, a szünetben)

Zalaegerszegi TE FC: Gundel-Takács – Bodnár (Nyíri, 93.), Várkonyi, Borges (Peraza, 93.), Calderón – Kiss B., Skribek (López, 80.), Szendrei, Amato – Maxsuell Alegria (Bakti, 93.), Joao Victor (Lima, 83.)

Az első három percben a hazaiaktól Varga Barnabás, a vendégektől Skribek Alen is betalálhatott volna, előbbi játékos kétszer is, de mindhárom lehetőség kimaradt. A Ferencváros mezőnyfölényben futballozott ugyan, de az első félidőben Dibusz Dénesnek három védésre is szüksége volt, hogy ne a Zalaegerszeg szerezzen vezetést.

Amikor ugyanis a házigazda elveszítette a labdát, a zalaiak gyorsan játszották át a középpályát, a kapu előtt azonban hiányzott a pontos befejezés. Aztán a 34. percben mégis a zöld-fehérek kerültek előnybe, a góllövőlistát vezető Varga Barnabás közelről emelt a léc alá, megszerezve nyolcadik találatát a bajnokságban.

A vezetésnek azonban sokáig nem örülhetett a bajnok, mert a 42. percben Skribek Alen egyenlített. A középpályás Joao Victorral és Maxsuell Alegriával közösen játszotta át az ellenfél védelmét.

Robbie Keane vezetőedző a szünetben három cserével jelezte elégedetlenségét, de fordulás után még inkább bosszankodhatott, mivel az 55. percben a vendégek bal oldali védője, José Calderón is betalált. A spanyol légiós Cadut és Szalai Gábort is könnyedén cselezte ki, mielőtt ballal a bal alsó sarokba lőtt.

A hátralévő időben a zalaiak nem álltak vissza védekezni, és gyakori ellentámadásokkal veszélyeztettek, a Ferencvároson pedig a csütörtöki Salzburg elleni Európa-liga-győzelem után leginkább a fáradtság érződött.

A zalaiak 1972 óta csupán az ötödik győzelmüket ünnepelhették a fővárosban a zöld-fehérek ellen.

A ZTE sereghajtóként kezdte a mérkőzést, de győzelmével a tizedik helyre lépett előre, s így az Újpest a kiesést jelentő 11. pozícióba esett vissza.

A Ferencváros másodszor kapott ki a bajnokságban, mindkét vereségét a Groupama Arénában szenvedte el.