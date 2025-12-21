Labdarúgó NB I - Még változhat a felsőház és az alsóház is a záró napon

Szerző: m4sport.hu/gondola

2025. december 21. 10:08

A Vasutas leszoríthatja a Paksot a dobogóról, az Újpest megelőzheti az MTK-t. Az őszi idény utolsó napján két mérkőzés alakíthatja a tabellát.

NB I, 18. forduló, program:

péntek

Diósgyőri VTK–Ferencvárosi TC 0–1

A DVTK egy ollózás utáni kapufával jelezte, hogy lett volna esélye a döntetlenre.

szombat

ZTE FC–MTK Budapest 1–1

A hazaiak csak az utolsó pillanatban tudtak egyenlíteni, egyébként mindkét csapat jól játszott.

Paksi FC–Nyíregyháza Spartacus FC 2-1

A végén egy kezezésért az egyértelmű tizenegyest nem adta meg a VAR a Spartacusnak, így maradt a paksi győzelem.

ETO FC–Puskás Akadémia FC 2-0

Nagy fölényben volt az ETO, de csak két súlyos védelmi hibából tudott gólt szerezni, ziccer nélkül ért el találatokat.

vasárnap

15:00 – Újpest FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (M4 Sport, m4sport.hu)

Ha az újpest nyer, megelőzi az MTK-t. Dárdai Pál csak január elsején veszi át a sportigazgatói állást a klubnál, de érkezése így is pszichés előnyt jelenthet. A Kazinbarcikának sereghajtó helyezése ellenére is jó kerete van, edzője, Kuttor Attila pedig az egyik legjobb az NB I-ben. Esélyese a meccsnek a csapat.

17:30 – Debreceni VSC–Kisvárda Master Good (M4 Sport, m4sport.hu)

Noha a hazai pályán játszó Vasutas esélyebbnek látszik a győzelemre, de a Kisvárda nem szokott sorozatban kikapni. A döntetlen látszik valószínűnek. Ha a DVSC nyer. föllép a dobogóra.