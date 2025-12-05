Labdarúgó NB I - Tisztul a kép a tabellán

Szerző: m4sport.hu/gondola

2025. december 5. 09:07

A Ferencvárosi TC Ötvös Bence tizenegyesével 1–0-ra nyert a Kisvárda vendégeként a Fizz Liga 5. fordulójából elhalasztott és csütörtökön pótolt mérkőzésen. A zöld-fehérek győzelmüknek köszönhetően beérték pontszámban a DVSC-t, és jobb gólkülönbségük révén a 3. forduló után ismét vezetik a tabellát.

A Győr 3-1-re győzött a sereghajtó Kazincbarcika vendégeként Mezőkövesden a labdarúgó Fizz Liga ötödik fordulójából elhalasztott és szerdán pótolt mérkőzésén.

Kiegyenesedett a bajnokság: az elhalasztott mérkőzéseket lejátszották a csapatok, a tabella a valós képet mutatja. Egyébként a meccshalasztások sokéves gyakorlata teljesen fölöslegesnek látszik. Minden meccshalasztás után a külföldi csapatoktól kikapnak a magyar együttesek, semmi értelme sincs tehát a pihentetésnek. Az MLSZ nem tehet mást, mint engedélyezi a mérkőzés elodázását, hiszen a szövetség támogatni akarja magyarországi klubfutball nemzetközi sikerességét. Talán annyit tehetne, hogy - éppen a negatív példákra mutatva - megfontolásra visszapasszolja a kérést.

Ugyanakkor maga a kérés szakmai alkalmatlanságra vall. Edzői tehetségtelenséget mutat, ha egy szakvezető nem tudja kihasználni a soros bajnoki mérkőzést a következő kupameccsre való felkészülésként. Nyugat-Európában erre képesek a trénerek. Az FTC-nek állítólag 31 fős kerete van, két teljesen különböző csapatot is ki tudna tehát állítani. Erre természetesen nincs szükség, hiszen még a magyar bajnokságban is botladozik a csapat, ha nem a legjobb összeállításban lép pályára.

Ám válogatott szinten is baj mutatkozott. A legutóbbi Európa Bajnokság előtt az MLSZ összesűrítette a mérkőzéseket a bajnokság végén, hogy a válogatottnak több ideje legyen a felkészülésre. E hosszú felkészülés után a válogatott az első mérkőzésen katasztoráflisan gyengén muzsikált a Svájc elleni mecs első félidejében. A túl hosszú felkészülés tehát kárt okozott a csapatnak.

Az NB I eddigi halasztásai után a két mérkőzés mostani lejátszása tisztította a képet. A két, nemzetközi mérkőzésekre alkalmas gárda a dobogón van: a Ferencváros a megfelelő helyre, a másodikról az elsőre került. A Győr csapata egyelőre a harmadik helyen tartózkodik.

Noha a Fradi csak kínkeservesen tudott győzni a Kisvárda ellen, és csupán gólkülönbséggel vezeti a tabellát, edzői alkalmatlanságra utalna, ha a bajnokság végéig nem tudná megőrizni folyamatosan az elsőséget. Az ETÓ-nak még küzdenie kell, hogy az őt megillető második helyre emelkedjen.

A Fradi szempontjából a következő meccsek erőpróbák lesznek. Rögtön most vasárnap megint a Kisvárdát kell legyőznie. Köztudott, hogy ugyanazt a csapatot készer közvetlenül egymás után legyőzni pszichés okok miatt nehéz még egyértelműen jobb csapatnak is. A Ferencváros helyzetét könnyíti, hogy nagy a kerete, tehát jelentősen megújított csapatot küldhet a pályára Robbie Keane. Épp pszichésen könnyíti a helyzetet az is, hogy másik pályán - ez esetben épp hazai pályán - verhetik meg másodszor is ugyanazt a csapatot. Noha az FTC a hazai vereségeivel leszoktatta közönségét a meccsek megnézéséről: félházas Groupama várható a fontos mérközésre. A következő bajnoki összecsapás a Vasutas ellen lesz, a DVSC megverésével a Fradi egyértelművé teheti a tabellát: a várt győzelem után már nemcsak gólkülönbséggel vezethet. Az idei utolsó bajnoki a másik Vasutas, a DVTK ellen kerül sorra. A meccs kemény dió lesz, hiszen a Diósgyőr a kieső zónától szertne távolodni.

A bajnokság eddigi mérkőzései azt mutatják, hogy e két csapaton, az FTC-n és az ETÓ-n kívül a többi együttes nemzetközi mércével mérve csak amatőr szinten rostokol. Ma még nem lehet látni, hogy melyik lesz az az egy vagy két csapat, amely dobogós hellyel vagy kupagyőzelemmel jogot szerez a nemzetközi küzdelmekre. Bármelyik is lesz, érdemi teljesítményt csak a Ferencvárostól és a Győrtől várhatunk. A Fradinak mindenképp a Bajnokok Ligája csoportkörébe kell kerülnie, sőt onnan tovább, az egyenes kieséses szakaszba. A Győrnek az Európa-liga vagy a Konferencia-liga csoportkörébe kell kerülnie.

Még ebben a bajnokságban el kellene érni, hogy a fordulók a nemzetközi szereplésre alkalmas csapatokat alakítsanak ki - enélkül ugyanis tátonganak az üres lelátók, és semmi értelme az NB I fenntartásának.