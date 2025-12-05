ORFK: 4535 ember érkezett Ukrajnából csütörtökön

Szerző: MTI, Gondola

2025. december 5. 08:07

Tovább menekülnek a Zelenszkij-rezsimből a polgárok.

Az ukrán-magyar határszakaszon 4535 ember lépett be Magyarországra csütörtökön - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) pénteken az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 30 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.