Lázár elárulta, miért vitték Moszkvába

Szerző: gondola

2025. december 1. 13:36

Az építési és közlekedési miniszter „óriási iskolának” minősítette a múlt heti moszkvai látogatást a Rádió 7-nek adott interjújában, amit a Telex szemlézett.

Az Infostart cikke pedig arra mutat rá, hogy a beszlégetésben Lázár János saját bevallása szerint három ok miatt volt a delegáció tagja: egyrészt „ő hozta tető alá a paksi szerződést”. Másrészt Orbán Viktor azért vitte a minisztert magával, mert a szuverenitási döntésekben erős álláspontot képvisel. Szerinte fontos szempont volt az is, hogy több szerepet is képvisel, és részt vesz a választási kampányban.

A riporter az esetleges budapesti békecsúcsról is kérdezte Lázár Jánost, aki úgy látja: nagy esélye van annak, hogy a magyar fővárosban rendezzék az orosz és az amerikai elnök találkozóját. A cikk szerint a miniszter megjegyezte: a kormányfő arra kérte Vlagyimir Putyint, hogy a közeljövőben lépjenek előre a béketárgyalásokban. A miniszter azt is megerősítette, hogy nagy kerülővel mentek Moszkvába, 6 óra volt oda, 6 óra vissza az út, ennek nemzetbiztonsági szempontból volt jelentősége. Budapestről hajnali 4 órakor indultak el a moszkvai tárgyalásra.