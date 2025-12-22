Legfrissebb közvélemény-kutatás: magabiztos Fidesz-KDNP előny, nyílik az olló

Szerző: Gondola

2025. december 22. 12:35

A Magyar Társadalomkutató 2025. decemberi felmérése szerint a Fidesz–KDNP magabiztosan vezet a Tisza Párt előtt: a kormánypártok támogatottsága 51%, míg a Tiszáé 38%, így az előny 13 százalékpontra nőtt. A különbség novemberhez képest tovább nyílt, ami kedvező kiinduló helyzetet ad a Fidesz–KDNP-nek 2026 elején.

Egy most vasárnap tartott választáson hárompárti parlament alakulna: a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt mellett csak a Mi Hazánk Mozgalom jutna be (5%).

A Fidesz erősödését több tényezővel magyarázzák, köztük a fokozott digitális jelenléttel, Orbán Viktor nemzetközi aktivitásával, a háborúellenes országjárással és a 2025 második felében bevezetett jóléti intézkedésekkel.

Az év utolsó három hónapját politikailag a kormánypártok „megnyerték”.

A Tisza Párt növekedése megállt, amit az adócsomag-tervezet kedvezőtlen fogadtatása, az előválasztás hatása és a párt „one-man show” jellegének erősödése nehezített. Támogatottságuk főként a korábbi baloldali szavazók átvételéből nőtt, de új társadalmi csoportok megszólítása nem látszik.

A további pártok közül a DK 2%, az MKKP 3%, más pártok együtt 1% támogatottságon állnak.