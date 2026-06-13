Magyar Péter továbbra is az előző kormány ellen harcol
Szerző: MTI
2026. június 13. 08:07
Az Orbán-kormány "egyik legnagyobb hazugságáról" tart rendkívüli sajtótájékoztatót a miniszterelnök szombat reggel 9 órakor.
Az általunk megismert információk alapján a Fidesz tisztújító kongresszus okafogyottá válik. Azok az emberek, akik az utóbbi évtizedek legnagyobb politikai átverésében részt vettek, nem képviselhetik a magyarokat a jövőben - írta Magyar Péter a Facebookon.
A Fidesz szombaton tartja tisztújító kongresszusát, amelyen várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort.
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