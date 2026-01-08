Putyin Jézushoz hasonlította az orosz katonákat az ortodox karácsonyi ünnepségen

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. január 8. 11:05

Vlagyimir Putyin orosz elnök az ortodox karácsony alkalmából tartott ünnepségen „szent küldetésként” jellemezte az Ukrajna elleni háborúban harcoló orosz katonák szerepét, és példaképként Jézus Krisztust említette. Az államfő szerint a katonák mintha „isteni parancsot” teljesítenének.

Putyin a kedd éjszakába nyúló rendezvényen katonák és családtagjaik körében beszélt, szavait később a Kreml hivatalosan is közzétette . Az elnök úgy fogalmazott:

Jézus Krisztus azért jött a világra, hogy megváltsa az embereket, és az orosz katonák is hasonló küldetést teljesítenek, amikor megvédik Oroszországot és annak lakosságát.

Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy Oroszország történelme során a harcosokat mindig is „szent küldetés” hordozóinak tekintették. Állítása szerint a jelenlegi katonai fellépés is ebbe a hagyományba illeszkedik.

Putyin beszédében nem tért ki az Ukrajna elleni háború aktuális helyzetére, és nem említette az esetleges béketárgyalások állását sem.