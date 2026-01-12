Vigyázat! - Ónos eső érkezik

Szerző: MTI, Gondola

2026. január 12. 14:44

Jelenleg nincs érvényben meteorológiai riasztás, azonban ha lesz ilyen – akár citromsárga, akár narancs, akár piros meteorológiai riasztás – az ónos eső miatt, az érintett területen senki ne induljon útnak – hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az operatív törzs hétfő délelőtti sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Mukics Dániel tűzoltó alezredes tájékoztatása szerint elzárt település és lezárt útszakasz sehol sincs az országban. A közszolgáltatások mindenhol megfelelően működnek, az egészségügyben a betegellátás zavartalan – emelte ki. A vasúti közlekedésben hétfőn 5-10 perces késésekkel kell számolni, busszal Gombolyag, Tagyospuszta és Vindornyalak nem érhető el. Jégen tartózkodni csak kijelölt, sportolásra alkalmas területen lehet – hangsúlyozta Mukics Dániel.

Balogh János országos rendőrfőkapitány kiemelte, a rendőrök a téli időjárásra tekintettel a rászorulók segítése érdekében az elmúlt másfél hétben több mint 14 ezer rászorulót kerestek fel, a többi között a kihűlés kockázata miatt. Ezeket a szolgálatokat önállóan, illetve a polgárőrséggel közösen hajtották végre – tette hozzá.

Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke azt mondta, a rendkívüli időjárási viszonyok közepette a polgárőrök tömegesen jelentkeztek a rendkívüli szolgálatra, és naponta öt–hatezer polgárőr egyszerre, átlagosan négy órában teljesített karitatív szolgálatot.