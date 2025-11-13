Menczer Tamás: az ukrán háborús maffia lebukott

Szerző: Gondola/MTI

2025. november 13. 06:04

Az ukrán háborús maffia lebukott, gyakorlatilag a fél ukrán kormány és Volodimir Zelenszkij elnök közeli barátai öles léptekkel haladnak a börtön felé - jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerdán a kormánypártok országjárásának sajószentpéteri fóruma előtt tartott sajtótájékoztatóján.

Menczer Tamás úgy fogalmazott, Ukrajna uniós tagsága amellett, hogy a háborút behozzák Európába, azt is jelentené, hogy a pénzt meg kiviszik Ukrajnába. Az látszik a friss hírekből, hogy annak a pénznek a jelentős részét az ukrán háborús maffia lenyúlja, amit eddig Ukrajnába küldött Európa és amit még szeretne odaküldeni Brüsszel - mondta.

A politikus felhívta a figyelmet: ez is ok arra, hogy nemet mondjunk Ukrajna uniós tagságára és nemet mondjunk arra, hogy az európaiak, így a magyarok pénzét Brüsszel Ukrajnába küldje.

"Amellett, hogy mi nem akarjuk a pénzt a háborúba küldeni, nem akarjuk az ukrán háborús maffia gazdagodását sem segíteni" - emelte ki.

Menczer Tamás emlékeztetett arra: Brüsszel világosan eldöntötte, hogy háborúba megy és Ursula von der Leyen is elmondta már, hogy Európa harcban áll. Az is világos, hogy a háborút és Brüsszel háborús törekvéseit a Tisza Párt támogatja - jelezte. Hozzátette: ha a Tisza Párton múlna, akkor a brüsszeli akaratnak megfelelően a magyar katonákat elküldené Ukrajnába harcolni és meghalni.

A kommunikációs igazgató felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza Ukrajna európai uniós tagságát is támogatja, ez Magyar Péter számára kormányprogram.

Az elmúlt heti amerikai út kapcsán Menczer Tamás elmondta, az sikeres volt és "Amerikában rendben vagyunk". Orbán Viktor mindent elért és a magyar érdekeket megvédte - jelentette ki.

Rámutatott az időkorlát nélküli szankciómentesség fontosságára az energia területén és elmondta, arra adtak kezet egymásnak a vezetők, hogy amíg Donald Trump az amerikai elnök és Orbán Viktor a miniszterelnök, addig ránk ilyen típusú szankciók nem vonatkoznak.

A politikus úgy fogalmazott, ha ezt a szankciómentességet nem kapjuk meg, akkor már decemberben ezer forintos üzemanyagárral találkozhattak volna a magyarok a benzinkutakon, a rezsi ára pedig háromszorosára emelkedett volna a mostanihoz viszonyítva.

Jelezte, az is látható, hogy a Trump-Orbán-megállapodás nem mindenkinek tetszik, amit azonnal meg is támadott Brüsszel, az ukrán elnök és a Tisza Párt is. "Az ukránok és Brüsszel le akarja rombolni a Trump-Orbán megállapodást, mi azonban meg akarjuk védeni, ahogyan Magyarországot is meg akarjuk védeni" - emelte ki a kommunikációs igazgató.

Menczer Tamás az amerikai pénzügyi védőpajzs kapcsán kiemelte, hogy az ennek köszönhetően Magyarország spekulatív politikai és gazdasági támadásokkal nem fenyegethető és zsarolható. "Ezért sikongat Magyar Péter és a Tisza Párt, mert a brüsszeli pénzügyi, politikai zsarolási terveknek kampó, Magyar Péternek meg ezzel vége" - mondta.