Budapest "bóvli": a Moody's durván leminősítette a fővárost

Szerző: Gondola

2025. december 30. 20:21

A Moody’s Ratings a befektetési szint alá rontotta Budapest hitelminősítését: az eddigi Baa3-ról Ba1-re, elsősorban a főváros nagyon gyenge likviditási helyzete miatt.

A hitelminősítő szerint bizonytalan a kormányzati transzferek időzítése és beérkezése, a város pénzügyi tartalékai alacsonyak, és fennáll a kockázata annak, hogy Budapest nem tudja időben teljesíteni kötelezettségeit. A besorolást további leminősítés lehetőségére utaló felülvizsgálat alá helyezték.

A Moody’s hangsúlyozza: bár Budapest adósságterhe jelentősen csökkent az elmúlt években, a likviditási mutatók romlottak, és a helyzetet súlyosbítja az EU-források befagyasztása, valamint a főváros és a kormány közötti vita a szolidaritási hozzájárulás miatt.

A hitelminősítő kifogásolja, hogy a főváros nem mutatta be részletesen, honnan teremtene pótlólagos forrásokat.

A Főpolgármesteri Hivatal a leminősítést a kormány „Budapest-ellenes” politikájának tulajdonítja, a kormány viszont Karácsony Gergely főpolgármester és köre hibás, sőt korrupciógyanús gazdálkodására mutat rá, amelyet az úgynevezett Domonkos-jelentés tárt fel részletesen.

A főváros közlése szerint dolgoznak a pénzügyi helyzet rendezésén, jogi lépéseket tesznek az „elvonások” visszaszerzésére, és sürgetik, hogy a kormány fizesse ki a közösségi közlekedés fenntartását.