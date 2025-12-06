Nacsa Lőrinc: az egyházak a magyarság szülőföldön való megmaradását szolgálják

Szerző: MTI, Gondola

2025. december 6. 08:05

A Szent Korona örök tartományaiban jelen kell lennie a magyar nemzetnek.

Az egyházak a magyarság szülőföldjén való megmaradását szolgálják, és ez a megmaradás, a nemzet boldogulása Magyarország legfontosabb célja Szent István óta - hangoztatta a nemzetpolitikai államtitkár pénteken Szatmárnémetiben, ahol átadták a Szatmári Református Egyházmegye új esperesi hivatalát.

Nacsa Lőrinc elmondta: a kormány a szent uralkodók példamutatásához hűségesen folytatja az évezredes hagyományt, így az elmúlt 15 évben 4000 templom újult meg, és 200 új templom építése valósult meg a Kárpát-medencében.

"Magyarország kormánya az ilyen jellegű együttműködésekben mindig partner, és amíg az országnak nemzeti, keresztény elkötelezettségű vezetése van, addig így is fog maradni" - hangsúlyozta az államtitkár.

Példaértékűnek nevezte a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) hozzáállását, ami a kilenc egyházmegye hivatalainak megújítását illeti. Rámutatott: nem kizárólag a magyar kormány által finanszírozott projektről van szó, az egyházmegyék is odatették saját forrásaikat, amelyeket csak ki kellett egészíteni.

Ezek nemcsak adminisztratív központok, ahol iratokat, keresztleveleket, pályázati űrlapokat tárolnak, hanem olyan közösségi terek, amelyek a gyülekezetek otthonául, találkozási helyszínéül szolgálnak a templomon kívül is - magyarázta.

Az államtitkár szerint fontos az is, hogy a magyarság templomai, közösségi házai, iskolái és intézményei a külvilág felé is tükrözzék az egyház méltóságát. Mint mondta,

Magyarország kormánya kiemelkedően fontosnak tartja, hogy mind az anyanyelvű oktatás, mind az anyanyelvű hitbéli lelki közösség ügye, a magyarság szülőföldön való megmaradása teljes elismerést és támogatást élvezzen.

Nacsa Lőrinc arra kérte a magyar nyelven szolgáló felekezeteket, hogy imádkozzanak együtt a békéért, a keresztény testvérnépek közti öldöklés lezárásáért és a kárpátaljai magyarság jövőjéért.

A Szatmárnémeti Láncos-templomban tartott hálaadó istentiszteletet követő közgyűlésen Bogdán Szabolcs János királyhágómelléki református püspök elmondta: a KRE mind a kilenc egyházmegyéje új vagy megújult esperesi központtal gazdagodott az elmúlt években, ami nem valósulhatott volna meg a magyar kormány "szeretetteljes és hathatós" támogatása nélkül.

A Szatmári Református Egyházmegye esperesi hivatala eddig a Szatmárnémeti Református Gimnázium épületében működött, de az iskola és a Láncos- templom közelében található épület megvásárlása és felújítása lehetővé tette, hogy a hivatal kiköltözzön az iskolaépületből, és visszaadja eredeti rendeltetésüknek a földszinti osztálytermeket.