A hazai nagyvállalatok hozzájárulnak a gazdaság stabilitásához - 30 éve lépett tőzsdére a MOL

Szerző: gondola

2025. november 28. 16:08

Egy ország gazdaságának stabilitásában nagy szerepük van az olyan jól teljesítő, külpiacokon is helytálló magyar nagyvállalatoknak, mint amilyen a MOL is – jelentette ki Varga Mihály a MOL tőzsdére lépésének 30. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi csengetésen. A jegybankelnök hozzátette: Budapest Értéktőzsde növekvő teljesítményéhez a MOL is hozzájárul, amely jelenleg mintegy 30 ezer kisrészvényessel és 20 százalékos tőzsdei súllyal bír - jelentette a Gondolának a Magyar Nemzeti Bank.

Varga Mihály felhívta a figyelmet: a MOL három évtizedes tőzsdei jelenléte, a vállalat működése és elért eredményei transzparensen láthatók bárki számára. Ez pedig a gazdaság egészének megítélését is kedvezően befolyásolja, illetve a pénzpiacokon erősíti a magyar gazdaság iránti bizalmat – fejtette ki a jegybankelnök. Mint mondta: ezen felül a megfelelő mértékű és szerkezetű lakossági megtakarításoknak is kulcsszerepük van a pénzügyi rendszer stabilitásában és a gazdaság kiegyensúlyozott, fenntartható fejlődésében. Varga Mihály aláhúzta: a magyar lakosság GDP-arányos pénzügyi megtakarítása, illetve jelenlegi pénzügyi vagyona meghaladja a régiós országok szintjét. A hazai háztartások GDP-arányos nettó pénzügyi vagyona a 2010-es évek elején mért 82%-ról mára 114%-ra emelkedett. Ez azt jelzi, hogy a magyar tőzsde jelentősége továbbra is felszállóágban van a lakossági megtakarítások számára nyújtott lehetőségek terén – fejtette ki a jegybankelnök.