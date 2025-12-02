NATO-főtitkár: az amerikai erőfeszítések helyreállítják a békét Európában

Szerző: Gondola/MTI

2025. december 2. 17:04

Biztosak vagyunk abban, hogy az amerikai erőfeszítések végül helyreállítják a békét Európában - jelentette ki a NATO-főtitkár Brüsszelben kedden.

A szövetséges országok külügyminisztereinek szerdai találkozóját megelőzően tartott sajtótájékoztatóján Mark Rutte hangsúlyozta:

"mindannyian azon dolgozunk, hogy az Ukrajna ellen folytatott háború igazságos és tartós békével érjen véget". A szövetségesek üdvözlik az Egyesült Államok erőfeszítéseit, amelyek e törekvést valósággá tehetik - hangoztatta.

Ukrajna esetleges NATO-tagságával kapcsolatban feltett kérdésre válaszolva Rutte azt mondta: a helyzet az, hogy a NATO-hoz csatlakozáshoz konszenzusra van szükség a tagállamok között. Ez a konszenzus Ukrajna esetében jelenleg nincsen meg - tette hozzá.