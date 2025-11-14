Negyvenkilenc kórus méri össze tudását a Kodály Zoltán Magyar Kórusversenyen

Szerző: MTI

2025. november 14. 10:04

Negyvenkilenc kórus adta be nevezését a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA) által rendezett Kodály Zoltán Magyar Kórusversenyre, amelyet tizedik alkalommal rendeznek meg november 21. és 23. között Budapesten - közölte Szabó Sipos Máté karnagy, karmester, a KÓTA elnöke csütörtökön Budapesten.

A magyar kórusok országos minősítő rendszerének legmagasabb szintű versenyére idén 29 gyermek- és ifjúsági, valamint 20 felnőtt kórus adta be jelentkezését az ország minden tájáról és a határon túlról - hangzott el az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón.

Mindszenty Zsuzsánna karnagy, a KÓTA társelnöke, a Kodály Zoltán X. Magyar Kórusverseny versenyigazgatója elmondta, hogy 1997-ben rendezték meg az első versenyt, amelynek alapítója Kollár Éva. A megmérettetést hagyományosan 3 évenként rendezik meg, a kategóriákat a kórusok összetétele, létszáma és életkora szerint alakította ki a KÓTA Művészeti Bizottsága, nemzetközi normák szerint.

A program november 20-án este a budapesti Festetics Palota Tükörtermében az ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, amelyen fellép az előző, IX. kórusverseny nagydíjasa, a Pax et Bonum Kamarakórus Kiss Boldizsár karnagy vezetésével, valamint a szegedi Bartók Béla Nőikar Valkai Dávid karnagy vezényletével.

A kategóriák versenyének és a nagydíjas versenynek a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium ad otthont november 21-én, 22-én és 23-án. A verseny egyfordulós, a kórusok "A" és "B" szinten versenyeznek. Az "A" szinten a szabadon választott műsor mellett egy kötelező darabot is elő kell adniuk az énekkaroknak. Az "A" szinten 8 kategóriában, a "B" szinten pedig 5 kategóriában nevezhettek az együttesek. Mindkét szinten kötelező egy Kodály-mű előadása, valamint egy kortárs magyar szerző szabadon választott művének eléneklése.

A zsűri elnökei Kocsis Holper Zoltán és Horváth Gábor karnagy. Tagjai Rápli Györgyi, Dohány Gabriella, Kiss Boldizsár, Somogyváry Ákos, Stubendek István és Lőfi Gellért karnagy, valamint Bánkövi Gyula és Kutrik Bence zeneszerző - közölte Mindszenty Zsuzsánna.

A verseny 500 ezer forintos nagydíját Kodály Zoltánné Péczely Sarolta ajánlotta fel. A kategóriagyőztesek díját a MOL Új Európa Alapítvány támogatta. Az énekkarokat számos különdíjjal is jutalmazzák majd - hangzott el a sajtóeseményen.

A rendezvény tiszteletbeli elnöke a kezdetektől Kodály Zoltánné Péczely Sarolta, védnöke pedig Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.

További részletes információ a KÓTA honlapján található.