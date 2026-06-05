Önként távozik az MTVA vezérigazgatója
Szerző: MTI
2026. június 5. 17:08
Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója
munkaviszonya megszüntetését kezdeményezte Koltay Andrásnál, az NMHH Médiatanácsának elnökénél
mint a munkáltatói jogok gyakorlójánál - közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája pénteken az MTI-vel.
"A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy
az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása"
- olvasható a közleményben.