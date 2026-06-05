Önként távozik az MTVA vezérigazgatója

Szerző: MTI

2026. június 5. 17:08

Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója

munkaviszonya megszüntetését kezdeményezte Koltay Andrásnál, az NMHH Médiatanácsának elnökénél

mint a munkáltatói jogok gyakorlójánál - közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája pénteken az MTI-vel.

"A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy

az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása"

- olvasható a közleményben.