Operatív törzs: valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik

Szerző: Gondola

2026. január 7. 13:06

A rendkívüli havazás miatt valamennyi érintett állami szerv teljes kapacitással dolgozik a helyzet kezelésén – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az operatív törzs ülése után.

Az ország nagy részén 10–30 centiméteres hóréteg alakult ki, és további havazás várható, elsősorban a keleti, majd a déli és délkeleti térségekben. Elzárt település nincs, az alapellátás biztosított, ugyanakkor egyes útszakaszokat lezártak, közműhibák és közlekedési fennakadások is előfordultak. A havazás miatt több száz tűzoltói és rendőrségi beavatkozásra volt szükség, közúti balesetek is történtek, az M1-es autópályán torlódás alakult ki, egy családi ház teteje pedig beszakadt a hó súlya alatt.

A védekezésben részt vesz a katasztrófavédelem, a rendőrség, a mentőszolgálat, a honvédség, a közútkezelő, a közösségi közlekedési társaságok és az egészségügyi intézmények, önkéntes szervezetek bevonásával.

Szerda reggel 8 órától országosan életbe lépett a vörös kód riasztás, amelynek értelmében a szociális intézmények kötelesek befogadni a hideg miatt bajba jutott hajléktalanokat.

A hatóságok arra kérik az önkormányzatokat, hogy biztosítsák a közintézmények megközelíthetőségét, a lakosságot pedig fokozott óvatosságra és a rászorulók segítésére hívják fel, hangsúlyozva, hogy a vörös kód célja az emberi élet védelme.