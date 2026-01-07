Orbán Viktor: Forr a levegő, a világ átalakulása itt van a nyakunkon

Szerző: Gondola

Háború Ukrajnában, krízis Venezuelában. Forr a levegő Grönland, Tajvan és Irán körül. Így indult 2026. A világ átalakulása itt van a nyakunkon – adott gyors helyzetértékelést Orbán Viktor miniszterelnök – adott gyors helyzetértékelést Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán a mai kormányülés előtt.

„ A mai kormányülés legfontosabb kérdése, hogy Magyarországot hogyan tudjuk a békés, stabil fejlődés útján tartani ebben a minden korábbinál veszélyesebb korszakban” – írja. „Azon az úton, ahol van 14. havi nyugdíj, ahol bővülnek a családtámogatások és a családi adókedvezmények, és ahol minden magyar fiatalt hozzásegítünk az első saját otthonához. Ez a mi utunk. Ez a béke útja. Szavak helyett tettekkel”– teszi hozzá.

„ Ezzel szemben van a brüsszeli út. Háborús tervvel, Ukrajnának adott és ott módszeresen szétlopott uniós milliárdokkal, migrációs paktummal. Meg persze az új magyar szatellit párttal, akik mindent megszavaznak, amit Herr Weber kíván. Ez a háború és a vesztesek útja. Kerüljük el messziről! ” – figyelmezteti követőtáborát a miniszterelnök.