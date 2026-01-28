Orbán Viktor: Magyarország sorsa volt a tét, és a Tisza Párt be sem ment szavazni

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésében bírálta a Tisza Pártot, amiért nem vett részt egy Magyarország szempontjából sorsdöntő európai parlamenti szavazáson. A Tisza Párt EP-képviselői ugyanis távol maradtak Ursula von der Leyen bizottsági elnök elleni legutóbbi bizalmatlansági szavazástól, miközben korábban több alkalommal is támogatták őt.

A bejegyzéshez csatolt videóban felidézik, hogy a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció egyes képviselői korábbi szavazásokon von der Leyen mellett voksoltak.

A videó egy brüsszeli gazdatüntetés jelenetével is érvelt, ahol egy demonstráló számon kérte Magyar Pétert, amiért a gazdák tiltakozása ellenére kiállt az Európai Bizottság elnöke mellett.

Orbán Viktor szerint mindez azt bizonyítja, hogy a Tisza Párt számára Brüsszel az első, nem pedig Magyarország érdekei, amit a miniszterelnök az „üres székek, üres ígéretek” politikájának nevezett.