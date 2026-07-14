Orbán Viktor: Magyarországnak joga van ellenállni és meg is fogja tenni

Szerző: MTI

2026. július 14. 06:04

Ha a köztársasági elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni. És meg is fogjuk tenni - olvasható Orbán Viktornak az Országgyűlés által elfogadott alaptörvény-módosítás hétfői végszavazása után közzétett Facebook-posztjában.

"Soha nem fogjuk legitimnek és törvényesnek elismerni az önkényuralom erőszakos módszereit.

A jogtalanul pozícióba ültetett új elnök nem lehet törvényes, így a döntései sem lesznek azok.

Ha az elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni. És meg is fogjuk tenni!" - fogalmazott a Fidesz elnöke.

A volt kormányfő úgy vélekedett: ma a köztársasági elnökkel számolnak le, ezt holnap bárkivel megtehetik. Az önkény nem tűri a kritikát és nem tűri a kontrollt maga felett.

A hatalom olyan eszközöket akar a kezébe, amelyekkel bárkinek az állását megszüntethetik és bárkinek a vállalkozását elvehetik

- írta bejegyzésében Orbán Viktor.