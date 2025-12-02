Orbán Viktor: a tiszás megszorító csomag 50 százalék baloldali megszorítás, 50 százalék brüsszeli ukáz

Szerző: Gondola/MTI

2025. december 2. 08:38

Kint a tiszás megszorító csomag. 600 oldal, 6 aláírás, 50 százalék baloldali megszorítás, 50 százalék brüsszeli ukáz - írta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn este a Facebookon.

A bejegyzéshez csatolt videóban a kormányfő arra a kérdésre, hogy mi a véleménye a tiszás megszorító csomagról, azt mondta:

"nem lep meg, mert ezt mind olvastam már. Csak az volt odaírva, hogy Brüsszel".

Orbán Viktor hozzátette: ismeri a vezető gazdaságpolitikusokat, egy bankár, az Ersténél dolgozik.

"Nekem is volt államtitkárom. Egy-másfél év után tettem ki. Egy okos ember, ismeri a számokat, emberek közé nem szabad engedni ennek a lenyomata ez itt" - mondta a kormányfő.