Orbán Viktor: a Zelenszkij-terv nyílt hadüzenet Magyarországnak

Szerző: Gondola

2026. február 11. 09:06

Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy a Politico cikke alapján Brüsszel és Kijev egy ötpontos Zelenszkij-tervet dolgozott ki, amelynek célja Ukrajna európai uniós csatlakozásának felgyorsítása, akár már 2027-re. A miniszterelnök ezt a tervet nyílt hadüzenetnek nevezte Magyarországgal szemben.

A miniszterelnök szerint a brüsszeli politikai elit figyelmen kívül hagyja a magyar emberek akaratát, és politikai eszközökkel el akarja távolítani a jelenlegi magyar kormányt annak érdekében, hogy ne akadályozza Ukrajna EU-tagságát.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: a terv célja, hogy olyan kormány kerüljön hatalomra Magyarországon – utalása szerint a Tisza Párt vezetésével –, amely nem él vétójogával, és nem tanúsít ellenállást az uniós döntésekkel szemben.

A miniszterelnök szerint a jelenlegi kormány akadályt jelent Ukrajna gyorsított csatlakozása előtt, ezért próbálják „eltakarítani az útból”. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az áprilisi választás lehetőséget ad a magyar választóknak arra, hogy megakadályozzák ezt a folyamatot. Álláspontja szerint