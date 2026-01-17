Orosz tábornok: Kupjanszk egésze orosz ellenőrzés alatt áll

Szerző: MTI

2026. január 17. 08:07

Teljes egészében orosz ellenőrzés alatt áll a Harkiv megyei Kupjanszk, annak ellenére, hogy az ukrán fegyveres erők megpróbáltak behatolni a városba - jelentette Szergej Kuzovlev, az Ukrajnában harcoló orosz Nyugat csapatcsoportosítás parancsnoka pénteken Andrej Belouszov védelmi miniszternek.

Kuzovlev fogalmazása szerint "a város összes területe orosz csapatok ellenőrzése alatt áll".

Az orosz védelmi minisztérium közölte: a Zaporizzsja megyei Zsovtvene település elfoglalása lehetővé tette az orosz hadsereg számára, hogy megvesse a lábát és kiterjessze a hídfőállást a Hajcsur folyó nyugati partján. A község bevételéről pénteken hangzott el hivatalos bejelentés.

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke egy pénteki moszkvai tanácskozáson bejelentette:

tavaly 422 704 ezer ember kötött szerződött le az orosz fegyveres erőkhöz,

további 32 ezer pedig önkéntes alakulatokhoz csatlakozott.

A Roszatom állami atomenergetikai vállalat közölte, hogy nyomozás indult Mihail Scserbak, az Atomsztrojekszport vállalat fővállalkozói építkezési igazgatója ellen. A Roszatom közölte, hogy minden szükséges segítséget megad a vizsgálathoz.

Scserbakot, akit korábban őrizetbe vettek, sajtóértesülések szerint azzal vádolták meg, hogy anyagi támogatást adott az ukrán hadseregnek.

Nyizsnyij Novgorod megye belügyi parancsnoksága péntek délután arról adott ki tájékoztatást, hogy a régió egyik lakosát őrizetbe vették, amiért 2021 augusztusában részt vett egy szélsőséges szervezetet finanszírozásában. A közlemény nem nevezte meg a gyanúsítottat, de a RIA Novoszti hírügynökség a bűnüldöző szerveknél lévő forrására hivatkozva azt írta, hogy Mihail Scserbakról, a Roszatom Atomsztrojekszport vállalat alkalmazottjáról van szó.

A gyanúsítottnak, aki ellen szélsőséges tevékenység finanszírozása címén indult büntetőeljárás, megtiltották lakhelyének elhagyását.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) Nyizsnyij Novgorod-i parancsnoksága arról számolt be, hogy őrizetbe vették "egy építőipari és energetikai intézmény vezetőjét, akit szélsőséges tevékenység finanszírozásával vádolnak".

"Megállapítást nyert, hogy az elkövető, aki szemben áll az Oroszországi Föderáció hatóságaival és egy politizált szélsőséges szervezet támogatója, szándékosan, tudatában cselekedeteinek társadalmi veszélyességével,

pénzátutalásokat hajtott végre egy tiltott szervezet külföldi bankszámláira"

- állt a közleményben.

Az FSZB szerint a férfi lakóhelyén és munkahelyén házkutatást végeztek, és lefoglalták a számítógépét és a kommunikációs eszközeit.

Scserbak 2007-ig a szovjet és az orosz nukleáris kutatásban kulcsszerepet játszó Szarov város vezetésének helyettes vezetője volt, aki az építkezésekért felelt. Ezt követően a Nyizsnyij Novgorod-i Atomenergoprojekthez került, ahol feladata az atomerőművek megépítésének szervezése volt.

Az FSZB közölte, hogy a moszkvai régióban és Csuvasföldön őrizetbe vettek négy 15-17 éves fiatalkorút, akik

ukrán csalók befolyása alá kerülve rendőrségi járműveket és a bevásárlóközpontokat gyújtottak fel.

A fiúk a közösségi médiában és internetes üzenő felületeken lányokkal ismerkedtek meg, akiktől iskolák és üzletközpontok címét kérték el. Ezután álrendőrök keresték meg őket, akik büntetőjogi felelősségre vonással fenyegették őket, majd

"biztonsági ellenőrzés" ürügyével gyújtogatásra bujtogatták a tizenéveseket,

akik ellen terrorcselekmény és szándékos rongálás miatt indult büntetőeljárás.

Az FSZB Szevasztopolból is jelentett egy hasonló esetet: ott egy 19 éves fiatalembert vettek őrizetbe, aki telefonos csalók hatása alá kerülve vasúti berendezéseket és egy elektromos alállomást próbált meg felgyújtani.