Ősbemutató Szegeden: a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a mohácsi csata 500. évfordulóját idézi
Rekviem Mohácsért címmel új produkciót mutat be a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából július 4-én a Szegedi Szabadtéri Játékokon.
Az ősbemutatót a Hősök hajnala című est második felvonásaként láthatja a közönség
a Dóm téren - tájékoztatta a Magyar Nemzeti Táncegyüttes az MTI-t.
Mint írták, a Szegedi Szabadtéri Játékok 2026-os évadának nyitóelőadásaként látható Hősök hajnala a Kossuth-díjas alkotópáros, Zsuráfszky Zoltán és Zs. Vincze Zsuzsa nagyszabású színpadi víziója.
A két részből álló előadás
Dózsa György történetét és a mohácsi csata emlékezetét idézi meg
a tánc és a zene nyelvén.
A közleményben idézik Zsuráfszky Zoltánt rendező-koreográfust, aki kiemelte, hogy a Hősök hajnala Magyarország legnagyobb szabadtéri színpadán születik meg, huszonkét táncospár közreműködésével.
"Ez hatalmas lehetőség és nagy felelősség is" - fogalmazott.
Az est első felvonása, a Tánckrónika Dózsa György tetteiről az 1500-as évek fordulatokkal teli, a mohácsi csatát megelőző korszakába vezeti a nézőt. A címszerepet Wunderlich József színművész alakítja, a zenét Szarka Tamás szerezte.
A második felvonásban lesz látható a Rekviem Mohácsért című új produkció.
"Mohácsról sokszor úgy beszélünk, mint egy nagy történelmi csatáról, de számomra ebben a történetben a kilátástalan küzdelem a megrendítő. A történészek a mai napig kutatják az okait és következményeit. Mi onnan indítjuk a darabot, amikor a vitézek ott állnak a csatamezőn, feszülten várakoznak, majd végigvezetjük a nézőt a magyar történelem különböző korszakain, és a végén visszatérünk a csata helyszínére" - mondta el Zsuráfszky Zoltán.
A darab zenéjét Eredics Benjamin, a Söndörgő zenekar muzsikusa írta,
akivel már A hűtlen feleség című, nagy sikerű darabban is együtt dolgoztak - tette hozzá a rendező-koreográfus, kiemelve, hogy olyan zenét kerestek, "amelyben benne van a történelmi súly, de közben élő, színpadi ereje is van".
Zsuráfszky Zoltán szerint
a Szegedi Szabadtéri Játékok egyedülálló helyszín.
"Úgy érzem, a néptáncnak is helye van ezen a színpadon" - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ez nemcsak a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadása lesz, hanem közös szegedi ünnep is, szegedi gyermek-, ifjúsági és hivatásos táncosok is közreműködnek az előadásban.