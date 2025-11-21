Ötmillió dollár elsikkasztása miatt emeltek vádat egy képviselő ellen
Floridában ötmillió dollár (1,6 milliárd forint) szövetségi segélypénz elsikkasztása miatt emeltek vádat egy kongresszusi képviselő ellen csütörtökön.
Az amerikai igazságügyi minisztérium közleménye szerint Sheila Cherfilus-McCormick floridai demokrata képviselő a szövetségi katasztrófák enyhítésére szolgáló alap forrásaiból sikkasztott egy családtagjával és másokkal bűnszövetségben.
A vádirat szerint az elkövetők a Cherfilus-McCormick család egészségügyi vállalkozását felhasználva jutottak hozzá illetéktelenül az összeghez, amikor a Covid-oltások támogatására érkező pénz egy részét saját gazdagodásukra, valamint a képviselő választási kampányának finanszírozására fordították.
Pam Bondi igazságügyi miniszter a feltételezett bűncselekményt különösen "önzőnek és cinikusnak" nevezte csütörtöki közleményében. Amennyiben az esküdtszék minden vádpontban megállapítja a kongresszusi képviselő bűnösségét, akkor akár 53 év börtön is várhat rá.
A republikánusok képviselői mandátumának azonnali visszaadására szólították fel Sheila Cherfilus-McCormick-ot, illetve kezdeményezték, hogy fosszák meg minden képviselőházi tisztségétől, és zárják ki a törvényhozás munkájából.