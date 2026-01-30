Pályázati felhívás a 2026. évi Jászsági Civil Vándordíjra

Szerző: Gondola

„A Jászságért” Alapítvány Kuratóriuma 2010-ben vándordíjat alapított. E díjat minden évben olyan szervezet, intézmény nyerheti el, mely a nemzeti (jász) kulturális örökség megőrzéséért tevékenykedik, legalább öt éve a Jászok Egyesülete nyilvántartott, tagdíjat fizető tagszervezete, s folyamatosan működik - jelentette a Gondolának a civil szervezet.

„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi a Jászsági Civil Vándordíj tizenhatodik alkalommal történő kiírását.

A Jászsági Civil Vándordíj egy vándorserlegből és egy díszoklevélből áll, a díjjal járó juttatás összege 500.000 forint.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2026. március 31.

A pályázó szervezet részletesen ismertesse éves munkatervét, és az elnyert összeg felhasználásával kapcsolatos elképzelését.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma

1537 Budapest, Pf. 367.