Pappá szentelés ötvenedik évfordulóját ünnepelték a magyarok római templomában

Szerző: MTI, Gondola

2025. november 30. 21:04

Azok az élmények, amelyeket egy keresztény pap adhat fiataloknak, életre szólóak lehetnek.

A pap nem szociális dolgozó, hanem a hit tanúja, nem a vallási értékek pénztárosa, hanem kincstárosa - mondta beszédében Szentmártoni Mihály atya, aki pappá szentelése ötvenedik évfordulóján aranymisét mutatott be a Szent István vértanúról elnevezett római bazilikában advent első vasárnapján.

A magyar nyelvű misén a jezsuita atya hangoztatta, pappá szentelésekor még álmodni sem merte, hogy Rómában magyar papok sokaságától körülvéve mutatja be jubileumi miséjét.

Kifejtette, hogy ötvenéves szolgálata alatt volt ideje végiggondolni a papi hivatás négy pillérét:

"az első a motiváció, nem valamiért, hanem valakiért lesz valaki pap. A második az énkép, a pap önazonosságát nem az határozza meg, hogy mit tesz, hanem, hogy ki ő. Harmadik a szerep, a pap nem szociális dolgozó, hanem a hit tanúja. A negyedik pedig a küldetés, a pap nem a vallási értékek pénztárosa, hanem kincstárosa."

Élete korszakait felidézve Szentmártoni Mihály úgy vélte, "nem volt olyan totalitárius rezsim, amely ne akarta volna eltörölni a papságot, és ez azt jelenti, hogy fontosak vagyunk".

A nyolcanéves Szentmártoni Mihály Szerbia magyarlakta területén született, Horvátországban nevelkedett, Angliában végezte lelkipásztori gyakorlatát, egyebek között Rómában tanult. Első miséjét 1975-ben az újvidéki Szent Erzsébet-templomban mutatta be.

A római Pápai Gergely Egyetem emeritus pasztorál-pszichológia professzora, a vatikáni szentté avatási kongregáció teológus konzultora volt: "a szentek műhelyében dolgoztam, és több százezer oldal dokumentációt feldolgoztam" - mondta homíliájában.

Szentmártoni Mihály többek között a szeptemberben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolna vatikáni eljárását követte.

A magyarok templomaként ismert Santo Stefano Rotondo-bazilikában bemutatott misén Törő András, a Pápai Magyar Intézet (PMI) rektora koncelebrált. A misén részt vettek a PMI hallgatói, a Rómában szolgáló magyar papok, a római magyar közösség népes tábora és a szentévre Rómába érkezett magyar zarándokok.