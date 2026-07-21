Pezsgett a harmincadik Egri Bor Ünnepe

Szerző: Gondola

2026. július 21. 07:36

Borok, ízek, élmények, történetek, sok-sok ember találkozása az ország egyik legszebb városában a XXX. Egri Borünnepen - tájékoztatta a Gondolát Eger Város Hegyközsége.

Az égiek is úgy akarták, hogy az utóbbi évek egyik legsikeresebb Egri Bor Ünnepe legyen az idei, melynek különös aktualitást adtak a 2025-ös év hatalmas szakmai sikerei - ami korábban még egyik borvidékünknek sem sikerült ugyanabban az évben - hiszen az Egri borvidék adta Lamport József személyében Magyarország 2025. Év bortermelőjét, Gál Tibor személyében a Borászok borászát, valamint

a St. Andrea Szőlőbirtok nyerte el az Év Pincészete díjat!

A poháreladásokból, a borászok és az éttermek forgalmából arra lehet következtetni, hogy ismét rekordközeli volt a látogatószám, vagy talán egy kicsit át is lépte azt. Hiszünk abban, hogy az ilyen események révén egyre többen fedezik fel az Egri borvidék különlegességeit és értékeit, de a legbüszkébbek továbbra is arra vagyunk, hogy a Borünnep már rég túlnőtt azon, hogy a borászokat, szőlészeket, az egri bort ünnepeljük, hiszen ez a rendezvény családok, ismerősök, barátok rendszeres találkozóhelyévé vált - szól a hegyközési beszámoló.

A rendezvény szinte minden napján ki lehetett tenni a Megtelt-táblát az Érsekkert kapujára. Ezért nem nekünk, a szervezőknek jár először a dicséret, hanem az Egri borvidék szőlészeinek, borászainak, gasztronómusainak és mindenkinek, aki azért dolgozik egész évben, hogy a környék boraiban rejlő kincseket egyre többen fedezhessék fel Magyarországon és külföldön egyaránt. Persze ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mindenkinek, aki részt vett az Egri Borünnep szervezésében, hatalmas munka volt, de látván a rengeteg vendéget, a kiállító borászok és éttermek forgalmát, az egri turisztikai szereplők eredményeit, minden percért megérte. A jövőben továbbra is a családok fesztiválja szeretne lenni az Egri Bor Ünnepe, annak ellenére, hogy folytatódott az idén is a nemzedékváltás, hiszen nagyon

sok fiatal élte át az egri bor-konyhaművészet csodáit az Érsekkertben.

A megnyitó alkalmával a vendégeket Molnár Ádám, Eger Város Hegyközsége elnöke köszöntötte, majd

dr. Ternyák Csaba egri érsek, áldást mondott a szőlő- és bortermelőkre, a rendezvény vendégeire.

Vágner Ákos Eger Megyei Jogú Város Polgármesterének méltatása és Knezsik István, az Egri Bikavér, a Tisza-tavi Gasztrokör és a Békéscsabai kolbász Nagykövete együttműködési bejelentését követően Nyitrainé Dr. Sárdy Diána, a Magyar Bor Akadémia elnöke nyitotta meg az egri borok ünnepét, ahol kiderült, hogy a 2026-os Év Egri szőlőtermelője Kiss Zsolt, a 2026-os Év Egri bortermelője Lamport József lett. Eger Szőlő- és Borkultúrájáért emlékérmet Simkó Zoltánnak posztumusz, a hegyközség év elején elhunyt elnökének ítélte az alapító.

Nagy hangsúlyt fektetünk a társadalmi integrációra, az életminőség programokra, a környezettudatosságra, az ismeretterjesztésre, a közönség bor-konyhaművészeti, művelődési igényeinek megteremtésére. Idén ismét megszerveztük a Vöröskereszttel a „Bikavéradást”, az Eger Lions Klub gyűjtött egri és környékbeli hátrányos helyzetű, illetve megváltozott képességű gyermekek részére kirándulások támogatására.

Az Egri Bikavér Borlovagrend megválasztotta a rendezvény legjobb Egri Csillagát és Egri Bikavérét:

– a Thummerer Pince: Egri Csillag Classicus 2021

– Vincze Béla: Egri Bikavér Grand Superior – Mész-hegy 2018

A Borünnep legjobb étel-bor párosait a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Sárvári Kálmán Technikum és Szakképző Iskola mesteroktatói zsűrizték, ahol első helyet ért el a ZuzmÓ! Beer Kitchen, Eger:

Porchetta szendvics -

Faszénen sült porchetta, mozzarella, hagymalekvár, szarvasgombás olaj, rukkola,

vágott buciban

Egersoul - Első Szóláti Borház: Olaszrizling Superior 2025

Az Egri Bikavér Borlovagrendi felvonulást követően a színpadi avatás próbára tette a borlovagot, azonban kiállva a próbát idén Vincze Béla borász nyert felvételt a borlovagrend tagjai közé.

Vasárnap délelőtt

a szőlő- és bortermelők védőszentjéhez a Szent Donát dűlőben ismét elhangzott a fohász

a jó termésért, a rossz időjárás és a jégesők elkerüléséért.

Eger Város Önkormányzata támogatásával és az EVAT Zrt. Rendezvényszervezési Divíziójának szervezésével két színpadon több mint 20 koncert és kulturális előadás gazdagította az idei borünnepet. Az Egri Bikavér Színpadon The Feelgood Acoustic, Punnany Massif, Tárkány Művek, Kerekes Band, Stereo Swing, Group ’N’ Swing koncert, valamint DJ Richmonde, a Csillagszeműek Egri Tagozatának és az Egervölgye Táncműhely néptáncbemutatója, borlovag avatás, az Egri Csillag Színpadon Kóda, az Aposztréfa, Trampúr, Hegedűs Józsi, Liana, Hiperkarma, a Lélekvesztő, a Gorg&Benzol és az AWS, valamint a Szövegtrafik Irodalom és Slam Poetry is színesítette a kínálatot. Igazi különlegességként az Egri Szimfonikus Zenekar „Örökzöldek a zöldben” címmel adott koncertet az Érsekkert fái alatt, valamint

a Gárdonyi Géza Színház művészeinek villámcsődületét csodálhatták

vendégeink.

A vendégeink hazaérkeztek

a 30 éves múltra visszatekintő eseményre!

Köszönet a Jármű Örökségeinket Őrző Egyesületnek, mert a traktorok és veterán járművek bemutatása, felvonulása Eger belvárosában páratlan élményt nyújtott. Köszönjük a Városgondozás Eger lelkiismeretes munkáját, mellyel igazi rendezvényparkot varázsoltak.

Tarsoly József Eger Város Hegybírója jegyezte a Gondolához eljuttatott beszámolót.