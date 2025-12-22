Merénylet Moszkvában: pokolgép ölte meg Szarvarov altábornagyot

Szerző: Gondola/MTI

2025. december 22. 13:34

Pokolgép robbant egy moszkvai parkolóban: meghalt Fanyil Szarvarov altábornagy. Az orosz hatóságok több verziót vizsgálnak, köztük ukrán titkosszolgálatokat.

Robbantás áldozata lett Fanyil Szarvarov altábornagy, az orosz fegyveres erők operatív felkészítésért felelős vezetője - közölte az orosz Nyomozó Bizottság (SZK).

A tábornok gépkocsija alatt a dél-moszkvai Orehovo-Boriszovo kerületben, a Jaszenevaja utcában, egy parkolóban robbant fel pokolgép hétfő reggel. A robbanószerkezetet az autó alvázához erősítették.

Az ügyben közveszélyes módon elkövetett gyilkosság és robbanóanyagok illegális birtoklása címen indult büntetőeljárás, zajlik a szemtanúk kihallgatása. Szvetlana Petrenko, az SZK szóvivője közölte, hogy a nyomozás során több verziót vizsgálnak gyilkossággal kapcsolatban, ezek egyike az ukrán titkosszolgálatok által szervezett bűncselekmény.

Szarvarov szerepelt Mirotvorec ukrán honlap "Ukrajna ellenségeiről" vezetett adatbázisában. Az ebbe bekerült személyek közül többeket meggyilkoltak. A tábornok kórházba szállítás után halt meg.

A Vesztyi FM hírrádió szerint 2023 óta orosz tábornokok ellen hét olyan merényletet követtek el, amely mögött az ukrán titkosszolgálatok álltak. A legnagyobb visszhangot Igor Kirillov altábornagy tavaly december 17-én történt meggyilkolása keltette. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szerint a tábornokot, aki az orosz fegyveres erők sugár-, vegyi és biológiai védelmi erőinek parancsnoka volt, az ukrán biztonsági szolgálat távirányítású pokolgéppel ölte meg Moszkvában.

Fanyil Szarvarov 1969. március 11-én született a permi régióban lévő Gremjacsinszkban. Elvégezte a Vörös Zászló érdemrenddel kitüntetett Kazanyi Páncélos Parancsnoki Főiskolát, a Páncélos Erők Katonai Akadémiáját és az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erői Főparancsnokságának Katonai Akadémiáját. Minden fontosabb katonai tisztséget betöltött. 2015-2016-ban a szíriai művelet szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat látott el. 2016-tól volt az orosz fegyveres erők operatív kiképzési főosztályának vezetője. Megkapta a Bátorság érdemrendet, a Szuvorov-érdemérmet, valamint a Haza Szolgálatáért érdemrend II. és I. fokozatát.