Putyin-Trump-forródrót: 91 drón támadta meg az orosz elnöki rezidenciát

Szerző: Gondola

2025. december 30. 06:05

A Kreml közlése szerint Vlagyimir Putyin telefonon tájékoztatta Donald Trump amerikai elnököt egy, az orosz elnök novgorodi régióban lévő rezidenciája ellen irányuló ukrán dróntámadásról. Jurij Usakov külpolitikai tanácsadó szerint az éjszakai támadás során 91 nagy hatótávolságú drónt vetettek be, amelyeket az orosz légvédelem megsemmisített.

Usakov állítása szerint Trump megdöbbenését és felháborodását fejezte ki az ukrán akció miatt, és úgy fogalmazott, el sem tudott képzelni ilyen „őrült” lépést.

A Kreml értelmezése szerint az eset hatással lehet az Egyesült Államok Ukrajnához való hozzáállására, és Trump megjegyezte, hogy kormánya nem szállított Ukrajnának Tomahawk rakétákat.

Putyin a beszélgetés során azt mondta, hogy Moszkva Kijev békejavaslatait kötelezettségek elkerülésére irányuló értelmezési kísérletnek látja, és jelezte: Oroszország felülvizsgálhat korábbi, az Egyesült Államokkal kötött megállapodásokat és Ukrajnával kapcsolatos megoldásokat.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra is kész együttműködni Washingtonnal a béke elérése érdekében.

Szergej Lavrov külügyminiszter közölte, hogy Oroszország a támadás ellenére sem kíván kilépni az Egyesült Államokkal zajló tárgyalási folyamatból, és megerősítette, hogy a dróntámadást elhárították.