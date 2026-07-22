Rétvári Bence: Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani
Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament, a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek - írta Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője szerdán Facebook-oldalán.
Rétvári Bence rámutatott, hogy a Fidesz szervereinek lefoglalása után lemondott a legfőbb ügyész, aki döntését azzal indokolta:
az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé,
és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere.
Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament, a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek - fogalmazott a kereszténydemokrata politikus.
Rétvári Bence kiemelte:
ezért lesz egyre nagyobb szükség a Nemzeti Ellenállásra.
A KDNP frakcióvezetője egy másik bejegyzésében úgy fogalmazott: "megvédjük szabadságunk! Tiszának ellenállunk!"