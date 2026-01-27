Robert Fico: Szlovákia is az Európai Bírósághoz fordul az orosz gáz importjának uniós tilalma miatt

Szerző: Gondola

2026. január 27. 16:35

Robert Fico szlovák miniszterelnök bejelentette, hogy Szlovákia keresetet nyújt be az Európai Unió Bíróságához az uniós RePowerEU-rendelet ellen, amely 2027 novemberétől megtiltaná az orosz földgáz importját.

Pozsony álláspontja szerint a rendelet sérti az EU alapelveit, különösen a szubszidiaritás (a döntéseknek a lehető legközelebb kell születniük az érintettekhez) és a proporcionalitás (arányosság) elvét.

Fico hangsúlyozta:

a kormány azt szeretné elérni, hogy a bíróság kimondja, a jogszabály ellentétes az Európai Unió működésének alapjaival.

Közölte azt is, hogy Magyarország szintén jogi lépéseket tervez, de mivel közös kereset benyújtására nincs lehetőség, a két ország külön indít pert, ugyanakkor összehangolják érveiket, és már zajlik köztük az intenzív szakmai egyeztetés.

A szlovák kormányfő az importtilalmat ideológiai alapú döntésnek nevezte, amely szerinte az EU energetikai önkárosításával ér fel.

Ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy 2027-ig véget érhet az ukrajnai háború, és addig a döntést felülvizsgálhatják.

Fico arra is figyelmeztetett, hogy az orosz gáz kizárása Szlovákiát a gázellátási lánc végére sodorhatja, és egy esetleges ellátási válság esetén nem biztos, hogy a nagyobb uniós tagállamok figyelembe vennék a kisebb, „vezeték végén lévő” országok igényeit.