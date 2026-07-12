Sándor-palota: kifizették az elnök állami útján fia részvételének költségeit

Szerző: MTI

2026. július 12. 13:09

A Sándor-palota közlése szerint megtérítették az állami intézményeknek Sulyok Tamás köztársasági elnök fia, Sulyok Márton részvételének költségeit az államfőnek az Egyesült Államokban tett év eleji hivatalos látogatásán.

A köztársaság elnök hivatalának sajtóosztálya a 24.hu kérdéseire válaszolva a hírportállal közölte: Sulyok Márton utazásával és részvételével, valamint a munkalátogatás mellett lebonyolított magánjellegű programokkal kapcsolatban felmerült

valamennyi költség "szabályszerűen megtérítésre került"

Sándor-palota, illetve a Külügyminisztérium felé, azok egyáltalán nem terhelték az intézmények költségvetését.

Hozzátették, Sulyok Tamás amerikai munkalátogatásának célja "a legnépesebb tengerentúli magyar közösségek felkeresése volt"; a köztársasági elnök "a gyakorlatnak megfelelően részletesen tájékoztatta a nyilvánosságot" a programjáról.

Mindazonáltal az államfő sajnálatát fejezi ki amiatt, ha a kormány számára a külhoni magyar közösségekkel történő nemzeti összetartozás és a magyar identitásuk erősítése, valamint

az amerikai-magyar kapcsolódású szakmai találkozók lebonyolítása nem tartozik a hivatalos állami feladatok körébe

- írták a 24.hu-nak küldött válaszban.

Előzőleg Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésében azt a kérdést tette fel: "Vajon mit keresett Sulyok Tamás köztársasági elnök fia, Sulyok Márton az elnök 12 napos amerikai útján a honvédségi Falcon gépen úgy, hogy hivatalosan nem is volt tagja az elnöki delegációnak?" Felidézte, hogy Sulyok Tamás február 26-tól 12 napos "hivatalos" utazáson tartózkodott az Egyesült Államokban "több száz millió forint közpénzen".