Soltész Miklós ezzel örvendeztette meg a siófoki katolikusokat
Magától értetődő szoros kapcsolat, baráti együttműködés van a siófoki katolikus hívek és a helyi civil szervezetek között. Most a rendezvényekre alkalmas ingatlannal nyílnak szélesebbé a lehetőségek.
Közösségi házzal gazdagodhat a Kaposvári Egyházmegye második legnagyobb közössége, a siófoki plébánia - jelentette be a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap a Siófoki Sarlós Boldogasszony-templom miséjének végén.
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a siófoki Sarlós Boldogasszony-templomban 2025. december 21-én. Az államtitkár bejelentette, hogy közösségi házzal gazdagodhat a Kaposvári Egyházmegye második legnagyobb közössége, a siófoki plébánia. MTI/Vasvári Tamás
Soltész Miklós közölte, az eddig elnyert 180 millió forintos támogatáshoz a jövő évi költségvetésből további 90 millió forint hazai forráshoz juthat hozzá a siófoki plébánia, hogy "évtizedes álmát" megvalósítsa.
A tervek elkészültek, a kivitelezés a remények szerint tavasszal megkezdődhet
- tette hozzá.
"Megérdemli ez a közösség, hogy egy ilyen háza legyen, már csak azért is, mert a nyári balatoni szezonban még inkább földuzzad a létszáma" - fogalmazott az államtitkár.
Kiemelte, hogy a mai világban még inkább felértékelődik a közösségek szerepe. Beszélt arról is, hogy az elmúlt tíz évben szerte
a Kárpát-medencében mintegy 2200 plébánia, parókia, közösségi ház újult meg
vagy pedig épült fel. A következők egyike lesz a siófoki közösségi ház.
A szentmisén részt vett Witzmann Mihály, a térség fideszes országgyűlési képviselője is, aki az MTI-nek elmondta,
a plébániatemplom mellett megépülő új közösségi ház 275 négyzetméteres lesz, 100-110 fős befogadóképességgel.
A támogatásért sokat lobbizó politikus tudomása szerint az új közösségi ház - amelyben egy konferenciaterem és egy kisterem is helyet kap - nemcsak az egyházi közösség programjainak ad majd otthont, hanem más, közéleti, kulturális eseményeknek, közösségi programoknak is.
Siófokon, Somogy vármegye második legnagyobb városában
kiemelkedő a civil egyesületek száma és munkája,
szükség van újabb közösségi térre - tette hozzá.