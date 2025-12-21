Soltész Miklós ezzel örvendeztette meg a siófoki katolikusokat

Szerző: MTi/gondola

2025. december 21. 20:09

Magától értetődő szoros kapcsolat, baráti együttműködés van a siófoki katolikus hívek és a helyi civil szervezetek között. Most a rendezvényekre alkalmas ingatlannal nyílnak szélesebbé a lehetőségek.

Közösségi házzal gazdagodhat a Kaposvári Egyházmegye második legnagyobb közössége, a siófoki plébánia - jelentette be a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap a Siófoki Sarlós Boldogasszony-templom miséjének végén.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a siófoki Sarlós Boldogasszony-templomban 2025. december 21-én. Az államtitkár bejelentette, hogy közösségi házzal gazdagodhat a Kaposvári Egyházmegye második legnagyobb közössége, a siófoki plébánia. MTI/Vasvári Tamás

Soltész Miklós közölte, az eddig elnyert 180 millió forintos támogatáshoz a jövő évi költségvetésből további 90 millió forint hazai forráshoz juthat hozzá a siófoki plébánia, hogy "évtizedes álmát" megvalósítsa.

A tervek elkészültek, a kivitelezés a remények szerint tavasszal megkezdődhet

- tette hozzá.

"Megérdemli ez a közösség, hogy egy ilyen háza legyen, már csak azért is, mert a nyári balatoni szezonban még inkább földuzzad a létszáma" - fogalmazott az államtitkár.

Kiemelte, hogy a mai világban még inkább felértékelődik a közösségek szerepe. Beszélt arról is, hogy az elmúlt tíz évben szerte

a Kárpát-medencében mintegy 2200 plébánia, parókia, közösségi ház újult meg

vagy pedig épült fel. A következők egyike lesz a siófoki közösségi ház.

A szentmisén részt vett Witzmann Mihály, a térség fideszes országgyűlési képviselője is, aki az MTI-nek elmondta,

a plébániatemplom mellett megépülő új közösségi ház 275 négyzetméteres lesz, 100-110 fős befogadóképességgel.

A támogatásért sokat lobbizó politikus tudomása szerint az új közösségi ház - amelyben egy konferenciaterem és egy kisterem is helyet kap - nemcsak az egyházi közösség programjainak ad majd otthont, hanem más, közéleti, kulturális eseményeknek, közösségi programoknak is.

Siófokon, Somogy vármegye második legnagyobb városában

kiemelkedő a civil egyesületek száma és munkája,

szükség van újabb közösségi térre - tette hozzá.